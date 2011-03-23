-BAKAN AYDIN BDP'Lİ TUNCEL'İ KINADI ELAZIĞ (A.A) - 23.03.2011 - Devlet Bakanı Mehmet Aydın, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in polise tokat atmasıyla ilgili, ''Kınıyorum. Son derece rahatsız edici, sıkıntı verici bir durum olmuş'' dedi. Tedavi gördüğü özel TOBB ETÜ Hastanesinde hayatını kaybeden AK Parti Elazığ Milletvekili Hamza Yanılmaz'ın (48) cenaze törenine katılmak için kente gelen Devlet Bakanları Mehmet Aydın ve Cevdet Yılmaz, Elazığ Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Aydın, Yanılmaz için Allah'tan rahmet, ailesine, Türkiye'ye ve Elazığlılara başsağlığı diledi. Yanılmaz'ın cenazesine gösterilen ilginin de çok sevilen biri olduğunun göstergesi olduğunu ifade eden Aydın, ''Acımız çok derin. Ben Başbakanımızın da hemşehrilerimize sevgi, saygı ve başsağlığı temennilerini iletmek istiyorum. Çünkü biz hükümet olarak da buradayız. Allah çocuklarına uzun ömürler versin, eşine, çocuklarına sabır versin'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in Şırnak'taki Nevruz gösterisi sonrasında çıkan olaylarda bir başkomisere tokat atmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Aydın, yaşanan olayla ilgili ne tür kelimeler kullanacağını bilemediğini, görünen manzaranın gerçekten rahatsız edici olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Birlik ve beraberliği rahatsız edici, kardeşliği rahatsız edici, bizim törelerimize de yasalarımıza uymayan harekettir. Tartışma olur, karşılıklı atışma olur. Biz yasama organı üyeleri olarak vazifelerinin taşla adeta göstermeleri gibi bir rahatsız edici durumu aklımızın köşesinden geçirmezdik. Ama demek ki bunlar da olabiliyor. Ya da hanım bir milletvekili arkadaşımızın tokat atmak gibi, zaten hiç birimize yakışmayan, hele ki bir de devletin verdiği görevi yerine getirmek için oradaysa, çünkü görünen resimde başka bir şey yok. Orada bir tartışma var... Kınıyorum. Son derece rahatsız edici, sıkıntı verici bir durum olmuş.'' Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz da Yanılmaz'ın ailesine, dostlarına ve Elazığlılara başsağlığı diledi. Tuncel ile ilgili konunun kendisine de hatırlatılması üzerine Bakan Yılmaz, yaşanan olayı normal bir vatandaşın bile yapmaması gerektiğini bildirdi. Büyük bir topluluğu temsil eden vekillerin ise hiç yapmaması gereken bir olay yaşandığını dile getiren Yılmaz, ''Ben inanıyorum ki o insanlara oy verenlerin bir kısmını da, önemli bir kısmını da rahatsız eden görüntüler. Milletvekilleri sadece kişisel olarak sorumlu değiller. Aynı zamanda kendilerine oy veren temsil ettikleri insanları da en iyi şekilde temsil etme makamında olan insanlar, çok daha sorumlu davranmak durumunda olan insanlar'' dedi.