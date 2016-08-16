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Politika

Bakan Avcı’dan Kılıçdaroğlu’na: İlk sloganı sana, ikincisini bana attılar

Hacı Bektaş Veli’yi anma etkinliklerinde slogan mizahı…

16 Ağustos 2016 19:55

53'üncü ulusal, 27'nci Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Töreni'ne, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, salona birlikte girerek halkı birlikte selamladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'yi Anma etkinliklerinde yaptığı konuşmada, insana duyulan sevginin temelini adaletin oluşturduğunu belirtti. 30 bin kişinin katıldığı etkinlikte, Avcı ile Kılıçdaroğlu’nun salona girişi sırasında atılan sloganlar, esprili diyalogların yaşanmasına neden oldu. Bakan Avcı konuşması sırasında sloganlara değinerek, "Salona girerken, sizlerin 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganlarınızı duyunca, Sayın Kılıçdaroğlu'na 'Size söylüyorlar' dedim. Yerimize oturduğumuzda ise 'Türkiye laiktir, laik kalacak' sloganlarını duyunca da 'Bakın bu sefer bana söylüyorlar' dedim. Sayın Kılıçdaroğlu da, 'Alınganlık yapmayın. Hepimize söylüyorlar' karşılığını verdi.” ifadelerini kullandı. 

 

"Milli mutabakat iklimi güçlenerek devam edecek"

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinlik için gönderdiği mesajda, Hacı Bektaş gibi gönül erlerinin manevi mirasının devam ettiğini belirtti. Erdoğan mesajında "İnanıyorum ki son günlerde yakaladığımız bu milli mutabakat ve kardeşlik iklimi güçlenerek devam edecek'' ifadelerine yer verdi.

 

"Devrimlerden sapmamanın doğru olduğunu gösterdi"

 

Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmahpakoğlu da, Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte, 15 Temmuz darbe girişimiyle ne durumlara geldiğimizin bir kez daha görüldüğünü, Hacı Bektaş öğretilerinden ders alınması gerektiğini ve Atatürk devrimlerinde yoldan gidişte sapmamanın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi.

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Nabi AvcıKemal KılıçdaroğluHacı Bektaş VeliEspri

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