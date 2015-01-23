Bakan Avcı'dan cemaat okullarının kapatılması talebine: Yükselen bayrak inmez

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'dan "Buradaki cemaate ait Türk okullarını kapatın" talebine ilişkin olarak, "Yükselen bayrak inmez. Türk devletinin gücü de her yerde bu bayrağa dalgalandırmaya hamd olsun yeter" dedi.

Çağatay İlkokulundaki karne dağıtımı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Avcı, şunları söyledi:

"Bu okullarla ilgili olarak da yükselen bayrak inmez. Türk devletinin gücü de her yerde bu bayrağa dalgalandırmaya hamd olsun yeter. Devlet, hükümet ve millet olarak biz üzerimize düşeni her yerde hakkıyla yerine getiririz, buna da gücümüz yeter. Bu konuyla ilgili açıklamayı önümüzdeki hafta içinde yaparız. Hazırlıklarımız gerçekten son aşamada. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde ayrıntılı açıklamayı da yaparız."

‘Tüm okullarla ilgili çalışmamız var’

Söz konusu okulların kapatılmasından sonraki süreçle ilgili soru üzerine ise Avcı, "Hepsiyle ilgili çalışmamız var. Onlarla ilgili pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda muhtemelen bir sunumumuz olur, sonrasında açıklarız" ifadesini kullandı.