T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Avcı: Sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentlerde öğrenciler yarı yıl tatilinde eğitim görecek

Nusaybin, Dargeçit, Sur, Silopi, Cizre ve Silopi’de sokağa çıkma yasakları devam ediyor

22 Aralık 2015 19:08

Milli Eğitim Bakanlı Nabi Avcı sokağa çıkma yasağının uygulandığı yerlerde eğitim öğretim ile ilgili açıklama yaptı. Avcı, “Öğrenciler için kaybolan günlerin telafisi için sömestr ve tatil günleri telafi eğitimleri yapılacak" dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı sokağa çıkma yasağının uygulandığı yerlerde eğitim öğretim ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Avcı, "Güneydoğu'da ortam normale döndüğü zaman öğretmenlerimiz geri dönecekler. Öğrenciler için ise kaybolan günlerin telafisi için sömestr ve tatil günleri telafi eğitimleri yapılacak" dedi.

 

“Sömestr tatili 30 güne çıkartılmayacak”

 

Milli Eğitim Bakanı Avcı, sömestr tatilinin 30 güne çıkarılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtladı. Bakan Avcı, sömestr tatilinin 30 güne çıkarılacağına yönelik bir çalışma yapmadıklarını dile getirdi. Bugün Posta gazetesi kaynaklı 15 gün olan yarıyıl tatilinin 30 güne çıkarılacağına yönelik haberler yer almıştı.

ETİKETLER

sokağa çıkma yasaklarıöğretmenlereğitimnusaybinsilopicizredargeçitsur

İlgili Haberler

Cizre ve Silopi'nin öğretmensiz öğrencileri: Öğretmenim siz giderseniz bize daha kötü davranırlar

Cizre ve Silopi'deki eğitim açığı nasıl giderilecek?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24