Bakan Avcı: Sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentlerde öğrenciler yarı yıl tatilinde eğitim görecek

Milli Eğitim Bakanlı Nabi Avcı sokağa çıkma yasağının uygulandığı yerlerde eğitim öğretim ile ilgili açıklama yaptı. Avcı, “Öğrenciler için kaybolan günlerin telafisi için sömestr ve tatil günleri telafi eğitimleri yapılacak" dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı sokağa çıkma yasağının uygulandığı yerlerde eğitim öğretim ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Avcı, "Güneydoğu'da ortam normale döndüğü zaman öğretmenlerimiz geri dönecekler. Öğrenciler için ise kaybolan günlerin telafisi için sömestr ve tatil günleri telafi eğitimleri yapılacak" dedi.

“Sömestr tatili 30 güne çıkartılmayacak”

Milli Eğitim Bakanı Avcı, sömestr tatilinin 30 güne çıkarılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtladı. Bakan Avcı, sömestr tatilinin 30 güne çıkarılacağına yönelik bir çalışma yapmadıklarını dile getirdi. Bugün Posta gazetesi kaynaklı 15 gün olan yarıyıl tatilinin 30 güne çıkarılacağına yönelik haberler yer almıştı.