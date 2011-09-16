Bakan Atalay'ın koruma müdürü ifade verdi

T24- Deniz Feneri e.V soruşturmasında, aramaları önceden haber verdiği iddia edilen üç köstebekten biri olan Beşir Atalay’ın koruma müdürü ifade verdi.



Taraf gazetesinin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen Deniz Feneri e.V soruşturmasında, aramaları önceden haber verdiği belirtilen üç isimden biri olduğu öne sürülen dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın Koruma Müdürü Ali Karabağ, önceki gün ‘şüpheli’ sıfatı ile ifade verdi.



Almanya’daki Deniz Feneri e.V davasının Türkiye uzantısı ile ilgili soruşturmayı yürüten üç savcının görevden alınmasının ardından görevlendirilen yeni savcılar Veli Dalgalı ve Harun Pektaş, adliyede günlerdir mesai yapıyor. 135 klasörü didik didik inceleyen iki savcı, soruşturmada şüpheli olarak görülen şahısların ev ve iş yerlerinde 16 Ekim 2009 tarihinde yapılan aramaları 14 ekimde haber verdiği ileri sürülen Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz’ın ardından önceki gün de ‘köstebek’likle suçlanan sürpriz bir ismi dinledi. Dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın Koruma Müdürü Ali Karabağ, ‘şüpheli’ sıfatı ile sorgulandı. Karabağ’ın ifadesi yaklaşık iki saat sürdü.



16 Ekim 2009’da yapılan aramalarda el konulan bilgisayarların hard diskleri ve belleklerinin arama anından sadece saatler önce silindiği tesbit edilmişti. Bunun üzerine eski Deniz Feneri savcıları, sanıkların arama öncesinde yaptıkları telefon görüşmelerini mercek altına aldı. Yapılan incelemede, Atalay’ın Özel Kalem Müdürlüğü makamından ve Koruma Müdürü Ali Karabağ’ın cep telefonundan Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz’ın arandığı, Korkmaz’ın da bu aramalardan saniyeler sonrasında hakkında arama kararı bulunan sanıklardan Kanal 7 Yöneticisi Mustafa Çelik’i aradığı tesbit edilmişti. Telefon trafiğine ilişkin kayıtlarda Ali Karabağ ve Korkmaz arasında 3 dakikalık bir görüşme gerçekleştiği ortaya çıktı. Söz konusu görüşmenin ardından Korkmaz’ın Mustafa Çelik’i önce cepten daha sonra da ev telefonundan aradığı belirtildi. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Karabağ’a, Korkmaz ile yaptığı üç dakikalık telefon görüşmesinin detayları soruldu. Aramalar konusunda bilgisinin bulunup, bulunmadığı da yöneltilen sorular arasında olduğu belirtildi.