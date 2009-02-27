Bakan Atalay: Oktay ile çalışma yapıyorduk

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay ile özel harekâtın sayısını artırmak için çalışma yaptıklarını ve olaydan birkaç gün önce görüştüklerini söyledi.



Bakan Atalay, İsviçre Adalet ve Polis Bakanı Eveline Widmer-Schlumpf ile yaptığı görüşmenin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın oğlunun babasının ölümüyle ilgili iddialarını hatırlatması üzerine Bakan Atalay, olayın bir intihar olduğunu, kriminalojik araştırmalarla bu sonuca vardıklarını belirterek, savcılık kontrolünde yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi.



'Oktay ile olaydan birkaç gün önce görüştüm'



Oktay'ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Atalay, "Özel Harekât Dairesi bizim için özel bir birim. Behçet Oktay bunun başındaydı. Biz özel harekâtın sayısını artırmak için çalışma yapıyorduk. Bunun için de kendisiyle bir kaç gün önce Gölbaşı'ndaki yerde görüşmelerimiz olmuştu" dedi.



Emniyet birimlerinin yaptığı araştırmalarla olayın intihar olduğu sonucuna varıldığını kaydeden Atalay, "Olay savcılığın denetimi altında yürüyor, bir yargı süreci yürüyor. Şu an bulgular intihar olarak gözüküyor. Olayın öncesi karmaşık. Savcılığın araştırması devam ediyor. Bizim daha fazla bir şey söylememiz mümkün değil" diye konuştu.



Bir gazetecinin "Karmaşık ifadesini kullandınız" demesi üzerine Bakan Atalay, şunları kaydetti:

"Hayır. O fazla 'karmaşık' kelimesini çıkarın. O ifadeyi yanlış kullanmış olabilirim. Şu ana kadar yapılan bulgular, veriler olayın bir intihar olduğunu gösteriyor. Ama bunun öncesi var, yemek kısmı var, sonrası var. Gecenin belli bir saati yanında bir kişi var biliyorsunuz. Bizim kendi verilerimiz, bulgularımız bu şekilde. Yargı sürecindeki bir konudur. Yargının elindeki bir konudur, onlar da inceliyor."



Bakan Atalay, terörle mücadele kapsamında oluşturulacak birimle ilgili bir başka soru üzerine de bu birimin yapılandırılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu konuda kurum ve kuruluşların görüşlerinin alındığını söyledi.

