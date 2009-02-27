T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Atalay: Oktay ile çalışma yapıyorduk

İçişleri Bakanı Atalay, Özel Harekât Daire Başkanı Oktay ile özel harekâtın sayısını artırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

27 Şubat 2009 02:00

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay ile özel harekâtın sayısını artırmak için çalışma yaptıklarını ve olaydan birkaç gün önce görüştüklerini söyledi.

Bakan Atalay, İsviçre Adalet ve Polis Bakanı Eveline Widmer-Schlumpf ile yaptığı görüşmenin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın oğlunun babasının ölümüyle ilgili iddialarını hatırlatması üzerine Bakan Atalay, olayın bir intihar olduğunu, kriminalojik araştırmalarla bu sonuca vardıklarını belirterek, savcılık kontrolünde yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi.

'Oktay ile olaydan birkaç gün önce görüştüm'

Oktay'ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Atalay, "Özel Harekât Dairesi bizim için özel bir birim. Behçet Oktay bunun başındaydı. Biz özel harekâtın sayısını artırmak için çalışma yapıyorduk. Bunun için de kendisiyle bir kaç gün önce Gölbaşı'ndaki yerde görüşmelerimiz olmuştu" dedi.

Emniyet birimlerinin yaptığı araştırmalarla olayın intihar olduğu sonucuna varıldığını kaydeden Atalay, "Olay savcılığın denetimi altında yürüyor, bir yargı süreci yürüyor. Şu an bulgular intihar olarak gözüküyor. Olayın öncesi karmaşık. Savcılığın araştırması devam ediyor. Bizim daha fazla bir şey söylememiz mümkün değil" diye konuştu.

Bir gazetecinin "Karmaşık ifadesini kullandınız" demesi üzerine Bakan Atalay, şunları kaydetti:
"Hayır. O fazla 'karmaşık' kelimesini çıkarın. O ifadeyi yanlış kullanmış olabilirim. Şu ana kadar yapılan bulgular, veriler olayın bir intihar olduğunu gösteriyor. Ama bunun öncesi var, yemek kısmı var, sonrası var. Gecenin belli bir saati yanında bir kişi var biliyorsunuz. Bizim kendi verilerimiz, bulgularımız bu şekilde. Yargı sürecindeki bir konudur. Yargının elindeki bir konudur, onlar da inceliyor."

Bakan Atalay, terörle mücadele kapsamında oluşturulacak birimle ilgili bir başka soru üzerine de bu birimin yapılandırılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu konuda kurum ve kuruluşların görüşlerinin alındığını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24