Bakan Atalay: Münevver'in katilini bulun

Münevver Karabulut’un katil zanlısının yakalanması için talimat verdiğini söyleyen İçişleri Bakanı Atalay, polis birimlerini kastederek, “Bulun diyorum, bulun diyorum” dedi



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, İstanbul’da başı kesilerek öldürülen Münevver Karabulut’un katil zanlısının yakalanması için İstanbul polisine talimat verdiğini söyledi. Atalay, polis birimlerini kastederek, “Bulun diyorum, bulun diyorum” dedi.



İçişleri Bakanlığı bünyesinde terörle mücadeleyle ilgili yeni kurulacak Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı hakkındaki basın toplantısı sonrasında soruları yanıtlayan Atalay, zanlı Cem Garipoğlu’nun 70 gündür yakalanamadığının hatırlatılması üzerine üzgün bir ifadeyle kısa bir açıklama yaptı.



Zanlının yakalanması için Interpol tarafından uluslararası işlem başlatıldığını belirten Atalay, tüm dünyada arama yapıldığını söyledi.



Atalay, zanlının yakalanması için polise talimat verdiğini de kastederek, “Bulun diyorum... Bulun diyorum” dedi.



Kırmızı bülten için çalışma



Cem Garipoğlu’nun yakalanması için daha önce Ankara’dan İstanbul’a ekip gönderilmişti. Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, gönderilen ekibin İstanbul polisine yardımcı olduğunu açıklarken, Garipoğlu için difüzyondan sonra kırmızı bülten çıkarılması için Interpol’le çalışma yapıldığını belirtmişti.



Köksal, ayrıca, olayı soruşturan İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın, Karabulut ailesinin kızına sahip çıkmadığı yönünde kamuoyunda tepki çeken açıklamasına karşılık olarak katil zanlısını yakalamanın polisin görevi olduğunu vurgulamıştı.



