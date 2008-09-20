Bakan Atalay: Fener'i denetletiyorum

Deniz Feneri'ne denetleme

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, İçişleri Bakanlığı’nca Deniz Feneri Derneği’nde 2007’de büyük bir araştırma yapıldığını söyledi.Dernekler Kanuna göre derneklerin her iki yılda bir denetlenmesi gerektiğini, bunun İçişleri Bakanlığı görevlilerince de gerektiği gibi yerine getirildiğini söyleyen Atalay, "Merkezi İstanbul’da bulunan Deniz Feneri Derneği de 16 Mayıs ile 7 Ağustos 2007 tarihleri arasında bakanlığımız denetçileri tarafından 3 ay süreyle denetlenmiş. Türkiye’deki Deniz Feneri için ileri sürülen iddiaların incelenmesi için Bakanlığımız denetçilerini görevlendirdim" diye konuştu.Atalay, Deniz Feneri ile ilgili soruşturma kapsamında Türkiye’deki bir işyeri ya da büronun aranmasıyla ilgili Alman makamlarınca herhangi bir başvurunun yapılmadığını söyledi.