-BAKAN ATALAY, DEMİRTAŞ'I CİDDİYE ALMADI İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çocukların bir hafta okula gönderilmemesi yönündeki açıklamayla ilgili soru üzerine, ''Ben, bu konuda görüş beyan etmeye bile gerek görmüyorum'' dedi. Atalay, Atatürk Havalimanında, bir gazetecinin ''BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ana dilde eğitim için bölgede 20-25 Eylül tarihlerinde çocukların okula gönderilmeyeceği açıklamasını yaptı. Bu konudaki görüşünüz nedir?'' sorusuna, ''Arkadaşlar, ben bu konuda görüş beyan etmeye bile gerek görmüyorum'' karşılığını verdi. Bölgedeki vatandaşlara nasıl bir çağrıda bulunacağının sorulması üzerine de Atalay, ''Çağrı yapmıyorum, yapmayacağım'' diye konuştu.