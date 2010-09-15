T24 LogoT24 Logo
Politika

BAKAN ATALAY, DEMİRTAŞ'I CİDDİYE ALMADI İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2010 14:08

-BAKAN ATALAY, DEMİRTAŞ'I CİDDİYE ALMADI İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çocukların bir hafta okula gönderilmemesi yönündeki açıklamayla ilgili soru üzerine, ''Ben, bu konuda görüş beyan etmeye bile gerek görmüyorum'' dedi.  Atalay, Atatürk Havalimanında, bir gazetecinin ''BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ana dilde eğitim için bölgede 20-25 Eylül tarihlerinde çocukların okula gönderilmeyeceği açıklamasını yaptı. Bu konudaki görüşünüz nedir?'' sorusuna, ''Arkadaşlar, ben bu konuda görüş beyan etmeye bile gerek görmüyorum'' karşılığını verdi.  Bölgedeki vatandaşlara nasıl bir çağrıda bulunacağının sorulması üzerine de Atalay, ''Çağrı yapmıyorum, yapmayacağım'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24