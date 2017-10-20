Bakan Aşkın Bak'tan yabancı futbolcu açıklaması

\"Yabancıların da kaliteli olması gerekiyor\"

\"Futbolcularımızın kendi takımlarında daha fazla sure almasını gerektiğini düşünüyorum\"

\"Pazar günü keyif alarak eğlenelim\"

\"Spor mahkemeleri olmalı\"

Serhan TÜRK-İSTANBUL-(DHA) Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ajanslar, gazete ve televizyonların spor müdürleriyle Sepetçiler Kasrı\'nda bir araya geldi. Bakan Bak burada Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yabancı oyuncu sayısını kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini belirten Osman Aşkın Bak \"Galatasaray UEFA Kupasını kazandığı zaman 3-4 yabancı oyuncusu vardı. Altınordu\'da şuan iyi yolda. Altyapıya güzel destek veriyor. Altyapıya teşvik vermek arzusundayız. Yabancıların da kaliteli olması gerekiyor. Bazen bunu tutturamıyoruz. Yabancı futbolcular seyir zevkini attırıyor olabilir ama biz az çalışıyoruz. Hem sporcusu, hem antrenörü, hem futbolcusu az çalışıyor. Sporda bilimi kullanmamız gerekiyor\" diye konuştu.

\"FUTBOLCULARIMIZIN KENDİ TAKIMLARINDA DAHA FAZLA SURE ALMASINI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\"

A Milli Takımın, Dünya Kupasını katılamamasının üzücü bir durum olduğunu belirten Bakan Bak \"Dünya Kupası\'nda olmayı başaramadık. Yeni hedef Avrupa Şampiyonası. Lucescu\'nun da plan ve proje yapması lazım. TFF, Milli Takımın hedeflerini yükseltmesi konusunda başarılı olacağını düşünüyorum. Futbolcularımızın kendi takımlarında daha fazla sure almasını gerektiğini düşünüyorum. Bu durumun Milli Takıma daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Birbirleriyle sürekli oynayan futbolcular da daha etkili olacaklar\" değerlendirmesinde bulundu.

\"PAZAR GÜNÜ KEYİF ALARAK EĞLENELİM\"

Süper Lig\'de bu hafta oynanılacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında ise Osman Aşkın Bak \"Derbi maçı seyir zevki yüksek, futbol şansı iyi olan takımın kazandığı bir maç olsun. İki takımada başarılar dilerim.Kulüp yöneticilerine teşekkür ederim ortamı gerecek açıklamalarda bulunmadılar. Pazar günü keyif alarak eğlenelim. Sosyal medya üzerinden ortamı gerenleri İçişleri Bakanlığımız takip ediyor. Cüneyt Çakır Avrupa da iyi maçlar yönetiyor. Derbide de başarılı olacaktır.\" dedi.

\"HERKES EKSİKLİĞİNİ HAKEMLERİMİZ ÜZERİNDEN ÇIKARIYOR\"

Hakemlerin üzerinde baskı olduğunu söyleyen Spor Bakanı Osman Aşkın Bak \"Herkes görevini iyi yaparsa hakemler daha az hata yapar. Herkes eksikliğini hakemlerimiz üzerinden çıkarıyor. Hakemlerimizin daha başarılı olacaklar\" şeklinde konuştu.

\"SPOR MAHKEMELERİ OLMALI\"

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun\'un uygulanması hakkında bazı sorunları yaşandığını belirten Bakan Bak, \"Spor mahkemeleri olmalı. Bu işde uzmanlaşmış savcılar olması lazım. Taraftarların da eğitime ihtiyaçı var\" ifadelerini kullandı.

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