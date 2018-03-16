Bakan Arslan'a fahri doktora ünvanı verildi

İSTANBUL, (DHA) - KAFKASYA Üniversiteler Birliği (KÜNİB) 7. Olağan Kongresi\'ne katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'a Maltepe Üniversitesi Senatosu\'nun kararıyla, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının planlanması, inşası ve sonuçlandırılması sürecindeki gayretleri ve katkısı nedeniyle Fahri Doktora unvanı takdim edildi. Bakan Ahmet Arslan törene, Millî Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz’la birlikte katıldı.

Maltepe Üniversitesi\'nin Marmara Eğitim Köyü\'ndeki Yerleşkesi\'nde yapılan törene, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Tebriz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyyid Muhammed Purmuhammedi, Bakü Yabancı Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Abdulla, Gürcistan Gori Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Giorgi Sosiaşvili ve Rusya Bilimler Akademisi öğretim üyesi Prof. Dr. Dimitri Vasiliyev’in yanı sıra çok sayıda üniversite rektörü, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

\"TÜRKİYE\'DEN 3-4 SAATLİK UÇUŞ MESAFESİNDE ERİŞEBİLDİĞİMİZ NÜFUS 1,5 MİLYAR\"

Törende konuşan Bakan Ahmet Arslan, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve senato üyelerine teşekkür ederek, bu unvanın kendini hem gururlandırdığını hem de mahcup ettiğini, söz konusu unvanı, birlikte çalıştığı 250 bin kişi adına aldığınıbelirtti. Arslan, \"Türkiye\'den 3-4 saatlik uçuş mesafesinde erişebildiğimiz nüfus 1,5 milyar. Bu nüfusun bulunduğu ülkelerdeki toplam GSYH 35 trilyon dolar. Bu rakama ulaşılması içinde ham maddenin bir yerden bir yere ulaştırılması lazım. Bunun için yıllık pazar 75 milyar dolar. Biz avantajlı konumumuzu Türkiye adına katma değere dönüştürmek için çalışıyoruz\" dedi.

\"EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ BİRKAÇ KATINA ÇIKACAK\"

Asya\'yı Avrupa\'ya, Kafkasları Ortadoğu\'ya, Balkanları Kafkaslara bağlamak üzere çok yönlü ulaşım ağlarını geliştirmek için adımlar attıklarını vurgulayan Arslan, \"Ülkemizi de sadece Doğu-Batı aksında değil, aynı zamanda Kuzey-Güney aksında da ulaşım koridorlarına kavuşturuyoruz. Gelecek dönem bizim coğrafyamızın da içinde bulunduğu bölgelerimizin dönemi. İnanıyoruz ki Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya üçgeninde taşımacılık orta vadede şu anki ekonomik büyüklüğünün birkaç katına çıkacak. Bu nedenle coğrafyamızın, ulaşımın her modunda tercih edilen uluslararası bir koridor haline getirilmesi bizim bir zorunluluğumuzdur\" diye konuştu.

\"BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTI ÇOK ÖNEMLİ\"

30 Ekim\'de Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının açıldığını belirten Arslan, bu hattın Çin\'den Avrupa\'ya kadar kesintisiz yük taşıma imkânı sağladığını; yakın zamanda Kars-Iğdır-Dilucu-Nahcivan-İran hattını da yaparak bu koridoru hem İran\'a oradan Pakistan\'a kadar bağlayabilme şansına sahip olacağımızı ifade etti.

\"MARMARAY ARAÇLARIYLA 77 KİLOMETREYİ KESİNTİSİZ HALE GETİRECEĞİZ\"

Marmaray\'ın, İstanbulluların yaşamını kolaylaştırdığını belirten Arslan, \"Bu sene sonunda Gebze\'den Halkalı\'ya Marmaray araçlarıyla 77 kilometreyi kesintisiz hale getireceğiz. Bununla da yetinmeyip, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde bir de raylı sistem yapacağız. Proje bitmek üzere. Yakın da onun da ihalesini başlatacağız\" dedi.

BAKAN YILMAZ: 2018 YILINDA 27 MİLYAR 760 MİLYON LİRA\'NIN ÜZERİNDE KAYNAK AYIRDIK

Millî Eğitim Bakanı Dr.İsmet Yılmaz ise, 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler için 27 milyar 760 milyonun üzerinde kaynak ayırdıklarını belirtti. Bakan Yılmaz: \"Bu miktarın toplam eğitim içindeki oranı yüzde 20\'den fazladır. Bugün itibarıyla Yükseköğretim Kurulu çatısı altında 112\'si devlet, 68\'i vakıf üniversitesi ve 5\'i de vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 185 yükseköğretim kurumumuz vardır. Erkeklerde yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 40, kızlarda okullaşma oranı yüzde 44. Bu oranla yükseköğretimde en fazla okullaşma oranına sahip ülke Türkiye\'dir. Öğrenci bakımından da Avrupa\'da, Rusya\'dan sonra ikinci sıradayız\" diye konuştu.

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