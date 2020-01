Bakan Arslan, Uşak'ta yüksek hızlı tren ve çevre yolu projelerini inceledi (2)

\'KOMŞUDAKİ YANGINI SÖNDÜRMEZSEK BİZE SIÇRAR\'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir dizi incelemede ve temaslarda bulunmak için geldiği Uşak\'ta, AK Parti Merkez Kongresi\'ne katıldı. Atatürk Kültür Merkezi\'ndeki kongreyi Bakan Arslan\'ın yanı sıra AK Parti Uşak milletvekilleri Alim Tunç ve Mehmet Altay ile Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın ve çok sayıda partili izledi.

Kongrede konuşan Bakanı Arslan, hainlerin boş durmadığını, dün olduğu gibi bugün de boş durmayacaklarını, bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye\'nin kenetlenmesi gerektiğinin altını çizen Arslan, \"15 Temmuz\'da hainler gezi olaylarında, 17-25 Aralık\'ta yaptıklarıyla bu ülkeyle baş demeyince işin dozunu artırdılar, silahlı kuvvetlerinin içine hainler soktular. Bizim içimize hainler soktular. 15 Temmuz\'da en büyük eylemlerini yaptılar. Tek başına yapmadıklarını biliyoruz. Onların arkasında destekçileri vardı. Türkiye\'nin başına belaya sokup, zayıf düşürmeye çalışan dış vardı. Bugünden sonrada olacak. Uşaklılar dahi 80 milyon reisin çağrısına kulak verdi. Bombaların altında meclisi açık tutabileceklerini hesaba katmamışlardı ve siz meydanlara indiniz. Siz o hainlere derslerini verdiniz. Ne pahasına 250 şehit, 2 bin 194 gazi pahasına. Pahalı mı? Pahalı ama bu millet alışmış İstiklal harbi dahil ülkesinin istikbal ve istiklali, ülkesinin bekası söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan dün de şehit olmaya gitti, 15 Temmuz\'da da gitti inşallah bugünden sonra ihtiyaç olmasın ama olursa yine gidecek\" diye konuştu. Türkiye\'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkarılması gerektiğini vurgulayan ​Bakan Arslan, şunları söyledi:

\"Bu da nasıl olur? İşte Ak kadroların yaptığı gibi olur. Birileri gibi, Kılıçdaroğlu gibi sadece laf üstüne laf koyarak değil , gidip ülkesini dışarıda şikayet ederek değil, gidip ülkesini başkalarını nezdinde küçük düşürmeye çalışarak değil, taş üstüne taş koyarak olur. 15 yıldır yaptığımız gibi, siz çok güçlü bir şekilde desteklediğiniz sürece Cumhurbaşkanımız dahil sorumluluk alanlar bendeniz milletvekillerimiz, il başkanımız, il genel meclis başkanımız, belediye meclis başkanlarımız sorumluluğun bilincinde olarak gecesini gündüzüne katarak, taş üstüne taş koyarak bu ülkeyi kalkındıracak. İşte bugün gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ancak biliniz ki her türlü hainliği yaptıkları gibi bu ülkenin zayıf düşmesi, Reis\'in zayıf düşmesi, AK Parti\'nin zayıf düşmesi ve bu ülkenin geçmişte olduğu gibi dış güçlerin menfaatleri doğrultusunda idare edilmesini isteyenler her türlü oyunu oynayacaklar bundan sonra daha büyük oynayacaklar. Çünkü gördüler ki bugüne kadar oynadıkları oyunlar bu millet karşısında hep boşa çıktı. O yüzden bugünden sonra daha büyük oyunlar oynamaya çalışacaklar. Nitekim oynuyorlar ama Allah\'a şükür bunun bilincinde olan sizler ve bizler hiç ama hiç boş durmuyoruz. Onların oyunlarını bozmak için çok daha çok güçlü duruyoruz, daha fazla çalışıyoruz.\"

Türkiye\'yi yıkmak isteyenlerin bunu başaramadığını dile getiren Arslan, \"Bu ülkeyi yıkamadılar. 17-25 Aralık\'ta yıkamadılar. En son 15 Temmuz\'da denediler, yine yıkamadılar. Şimdi başka ayak oyunlarına giriştiler. Ekonomik oyunları oynuyorlar, algı operasyonu yaratıyorlar, milleti zayıf düşürmeye, zayıf göstermeye çalışıyorlar. Aman ha gevşemeyelim. Çünkü 2019 yerel seçimleri çok önemlidir. 2019 genel seçimleri ondan da önemlidir. Kavga ve kargaşaya tahammülümüz yok\" dedi.

\'KOMŞUDA YANGIN VARSA SÖNDÜRMEMİZ LAZIM Kİ BİZE SIÇRAMASIN\'

Türkiye\'nin büyümesini ve güçlenmesini hazmedemeyenlerin, ülkeyi karıştırmak istediklerini belirten Bakan Arslan, \"Türkiye\'nin etrafını da Suriye\'yi de Lübnan\'ı ve Libya\'yı da karıştırmaya çalışıyorlar. Niye? \'Oralarda yangın çıksın, bu yangın Türkiye\'ye de sıçrasın\' diye. Bunu nasıl yapıyorlar PKK ile de DAİŞ, YPG ile PYD ile her türlü ama aklınıza gelebilecek her türlü terör örgütüyle yapıyorlar. O yüzden uyanık olmamız lazım. Eğer komşuda yangın varsa o yangını orada söndürmemiz lazım ki büyüyüp bize sıçramasın. O yüzden Mehmetçiğimiz içeride terör örgütleriyle mücadele ederken dışarıda gidip bataklığı kurutmak için hainler ile mücadele ediyorlar. O yüzden Irak\'tayız, o yüzden Suriye\'deyiz, O yüzden başka yerlerdeyiz Fırat Kalkanı Harekatı dahil harekatlar yapıyoruz. Orada sivrisineğin başını ezmek gerek. Yoksa, bataklık daha çok sivrisinek üretiyor\" diye konuştu.

Bakan Arslan, kongreden sonra Uşak Valiliği ile Uşak Belediyesi\'ni ziyaret ederek, yetkililerden brifing aldı. Arslan, daha sonra Uşak\'tan ayrıldı.

Ramazan ÇETİN / UŞAK, (DHA)

