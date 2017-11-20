Bakan Arslan: Türkiye'nin e-ticaret hedefi 50 milyar TL (3)

TUNUS VE KATAR\'LA E-TİCARET İMZASI

PTT Genel Müdürlüğü\'nün Antalya\'da devam eden Uluslararası e-Ticaret Zirvesi kapsamında Türkiye, Katar ve Tunus posta teşkilatları arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Tunus heyetiyle imzalanan anlaşma törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tunus İletişim, Teknoloji ve Dijital Ekonomi Bakanı Mohamed Anouar Maarouf ve PTT üst düzey yöneticileri katıldı. Bu törende iki anlaşmaya imza atıldı. Buna göre iki ülke PTT\'lerin kardeş müze ilan edilecek, Tunus\'ta kurulacak Posta Müzesi için Türkiye\'deki PTT Pul Müzesi tecrübe desteği sağlayacak. İkinci anlaşma ise iki ülke arasındaki e-ticaret gönderilerinin alıp- verme işlemleri hakkında yapıldı. Buna göre gönderilerin her tür aşamasında karşılıklı yüzde 50 indirim yapılması kararlaştırıldı.

İmza töreninin ardından açıklama yapan Bakan Ahmet Arslan, iki ülke bakanlıklarının ilgi alanlarıyla ilgili her türlü işbirliği yapılması konusunda irade ortaya koyduklarını belirtti. Bakan Arslan, \"Özellikle Posta Müzesi Türkiye\'de çok ilgi görüyor. Bu tecrübeyi Tunuslu muhataplarımızla paylaşmak, orada kurulacak posta müzesiyle ilgili destek vermek hususunda da anlaşma metni imzalandı. Bilgi ve iletişim teknoloji konusunda da iki ülkenin yapacağı işbirliği ve bu tecrübelerin kısa sürede paylaşımıyla ilgili de anlaştık\" dedi.

TÜRK FİRMALARININ DAHA ÇOK GELMESİNİ BEKLİYORUZ

E-ticaret\'in önemine değinen Tunuslu Bakan Maarouf, işbirliklerini daha da artırmak arzusunda olduklarını söyledi. Bakan Maarouf, \"Ticaret hacminin daha üst seviyelere taşınması için Tunus\'la Türkiye arasında bir koridor açma isteğimiz var. Bir Türk şirketi altyapı konusunda işletmeci olarak Tunus\'ta görev yapıyor. Bu bizim göğsümüzü kabartıyor. Türk firmalarının daha çok gelmesini ve yatırım yapmasını istiyoruz\" diye konuştu.

KATAR VE TÜRKİYE ARASINDA E-TİCARET PLATFORMU

Katar heyetiyle imzalanan anlaşmaya ise Bakan Ahmet Arslan, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jassim Saif ve PTT üst düzey yöneticileri katıldı. Geçen nisan ayında PTT A.Ş. ve Katar Posta Teşkilatı arasında imzalanan e-ticaret işbirliği protokolu kapsamında Türk ürünlerinin Katar\'da, Katar ürünlerinin Türkiye\'de satışının yapılabileceği www.turkishsoug.com e-ticaret platformunun 1 Ocak 2018 itibariyle faaliyete geçirilmesi için anlaşma imzalandı.

E-ticaret platformunun çok hızlı büyüdüğünü anlatan Bakan Ahmet Arslan, iki ülke arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde Katar\'da e-ticaret platformunun tamamlandığını, test çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bakan Arslan, \"İnşallah 1 Ocak 2018 itibariyle de hizmet vermeye başlamış olacak\" dedi.

Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Saif ise iki ülke arasındaki ticaretin daha da artırılması yönünde çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, e-ticaret platformunun 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle açılacağını ve Katarlıların 5 milyon ürüne ulaşabileceklerini söyledi. Bu tür bir anlaşmanın Katar\'da ilk kez Türkiye ile yapıldığını da söyleyen Saif, “İki ülke arasındaki ticarete olumlu yönde etki yapacaktır\" dedi.



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