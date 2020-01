Bakan Arslan: Türkiye'nin e-ticaret hedefi 50 milyar TL

Mehmet ÇINAR- Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye\'nin geçen yıl 30 milyar TL olan e-ticaret hedefinin, bu yıl 50 milyar TL olduğunu söyledi.

PTT Genel Müdürlüğü\'nün Antalya\'da 20-21 Kasım tarihlerinde düzenlediği Uluslararası e-Ticaret Zirvesi\'nin açılışı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın katılımıyla yapıldı. Bir otelde, Anadolu\'nun her yöresinden halk oyunlarının çağdaş dansla buluşturulduğu Şaman Dans Tiyatrosu\'nun gösterisiyle başlayan zirvenin açılışında, Bakan Arslan\'ın yanı sıra Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı da olan PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik ve UPU Genel Sekreteri Bishar Hüssein birer konuşma yaptı. Zirvenin açılışına Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jassim Saif Ahmed Al Sulaiti, Tunus İletişim Bakanı Mohamed Anouar Maarouf, Rusya Kitle İletişim Bakanı Nikolai Nikiforov, Pakistan Posta Hizmetleri Bakanı Molana Ameer Zaman, Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı İsmir Jusko ve Fas Sanayi Bakanı Rakiye Eddarhem ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ile çok sayıda ülkeden ve Türkiye\'den e-ticaret sektörü temsilcileri katıldı.

Bakan Ahmet Arslan, dünya ticaretinin geleceği olarak e-ticaret\'in adlandırılabileceğini belirterek, yarım asırlık geçmişi bulunan internetin, özellikle son 10-15 yılda alışkanlık, bağımlılık ve zorunlulukları değiştiren ve dönüştüren yeni bir yaşam tarzı haline geldiğini söyledi. İnternet kullanımının hızla yaygınlaştığını ve 7.5 milyarlık dünya nüfusunun 3.8 milyarının internet kullanabilir olduğunu belirten Bakan Arslan, bir yılda internet kullanan insan sayısının ortalama yüzde 10 oranında artış gösterdiğini kaydetti. Bu artışın nedeni olarak internetin sınırsız olanaklara sahip olmasını gösteren Arslan, \"İnternet etkin bir iletişim aracı olduğu kadar eşsiz bir kütüphane özelliği de taşıyor. Hızlı, zaman tasarrufu sağlıyor ve kolay kullanıma sahip. Hatta en çok kullanıldığı alan itibarıyla da ticaret ve finansal piyasaların vazgeçilmez unsuru\" dedi.

1.61 MİLYAR E-TİCARET KULLANICISI

Bakan Arslan, 90\'lı yıllarda elektronik ortamda e-ticaret başladığında, kişiden kişiye satış söz konusuyken bugün, e-ticaret\'te yakınsama ile tüketici, tedarikçi, satıcı, banka, dağıtım şirketinin aynı ortamda karşı karşıya geldiğine dikkat çekti. Her gün e-ticaret hacminin arttığı, firmaların reklam harcamalarının yüzde 15\'ini elektronik medyaya yönelttiğini dile getiren Arslan, bu oranın her geçen gün yükseldiğini de söyledi. Global dijital istatistiklerine göre dünyada 1.61 milyar kişinin e-ticaret kullanıcısı olduğunu belirten Arslan, \"Bu nedenle bilişim çağı olarak adlandırdığımız bu çağda, e-ticaret olanaklarını göz ardı etmek ya da ikinci plana atmak gibi bir durum söz konusu değil\" diye konuştu.

DÜNYANIN HER NOKTASI PAZAR VE YATIRIM ALANI

E-ticaret altyapısının, dünyanın her noktasını pazar ve yatırım alanı haline getirdiğine ve dünyanın her bölgesinin yatırım yapılacak yer olduğuna dikkati çeken Bakan Arslan, şöyle konuştu:

\"İnternet, her girişimciyi normal şartlar altında eşit kıldığı bir dünya yarattı. İş artık bilişim teknolojilerini kullananın, bilgiyi üretime dönüştürenin harcı oldu. Artık e-ticaret son yıllardaki gelişimi ile küresel ekonomi için büyük önem arz eder hale geldi. Bir günde milyarlarca dolarlık alışverişin yapıldığı büyük bir sektör oldu. Daha geçtiğimiz hafta ülkemiz e-ticaret platformlarından bir tanesi, sadece 24 saate 140 milyon liralık satış gerçekleştirdiğini açıkladı. Dikkatinizi çekiyorum, irili ufaklı binlerce e-ticaret sitesi bulunan ülkemizde sadece bir e-ticaret sitesinden bahsediyorum.\"

24 SAATTE 25.3 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Çin merkezli, dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından birinin geçen 11 Kasım\'da \'Bekarlar Günü\' kampanyasıyla 24 saatte yaptığı satışın 25.3 milyar dolar olduğunu kaydeden Bakan Arslan, şöyle dedi:

\"Birçok ülkenin gayrisafi milli hasılasından bile büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Bir günde bu kadar büyük satış yapabilecek bırakın marketi, fabrika, hatta şehir var mı? Hatta dünyanın en büyük ülkelerinde bile bir günde yapılan alışveriş değeri bu rakamın yanından bile geçmiyor. Hatta yine 11 Kasım\'da bir diğer Çinli e-ticaret platformunun satış rakamı 19 milyar dolar. Bu kadar büyük rakamların döndüğü sektör, direkt veya dolaylı da olsa üreticiyi etkiliyor, hammadde satıcısını etkiliyor, pazarlamacıyı etkiliyor, bankaları etkiliyor, tüketiciyi ve ürünü taşıyanı etkiliyor.\"

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ ÇİN VE ABD

Çin E-Ticaret Araştırma Merkezi (CECR) tarafından yayımlanan rapora göre, 2015 yılında Çin\'de 2.5 milyondan fazla kişinin doğrudan e-ticaret alanında, 18 milyon kişinin ise ulaşım gibi ilgili hizmetlerde istihdam edildiğini anlatan Bakan Arslan, şunları kaydetti:

\"Tabii altyapılardaki gelişme de o ülkedeki e-ticaret\'i etkiliyor. E-ticaret de özellikle hizmet sektörünü büyütüyor. İnternet altyapısı ile birlikte taşımacılık altyapınız ne kadar gelişirse e-ticaretin gelişimi de o kadar hızlı oluyor. Haberleşme ve özellikle de taşımacılık alanında tüm modları bir arada geliştiren Çin, ABD, İngiltere, Japonya ve Almanya dünyanın en gelişmiş e-ticaret sektörüne sahip ülkeleri. Bu noktada ülkemizde haberleşme ve taşımacılık altyapısında yaşanan muazzam gelişme de ülkemiz e-ticaretinde kendini gösteriyor.\"

TÜRKİYE\'DE BU YILKİ HEDEF 50 MİLYAR TL

Türkiye\'nin 2015 yılında 25 milyar liraya yaklaşan e-ticaret cirosunun 2016\'da yüzde 20\'nin üzerinde artışla 30 milyar lirayı geçtiğini söyleyen Bakan Arslan, ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımın 15 yılda 362 milyar lirayı geçtiğini kaydetti. Son 15 yılda ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanlarında yapılan yatırımları anlatan Bakan Arslan, şöyle devam etti:

\"Şimdi de ülkemizin etrafındaki üç denizde ticaret yollarını değiştirecek 3 dev liman yapıyoruz. İstanbul yeni havalimanı, Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi nicelerini de bir bir yapıyoruz. Ülkemizin hem ulusal hem uluslararası ticaret yollarını geliştiriyoruz. Ülkemizi genişbant internet ile tanıştırdık, fiber optik altyapıyı 300 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Mobilde 4.5G hizmetini geçen yıl başlattık. 5G çalışmalarına ara vermeden başladık. Bununla birlikte kargo ve taşımacılık alanında yasal altyapıyı da geleceğe taşıdık, eksikleri ve gedikleri gidermeye devam ediyoruz. PTT çatısı altında PTT Kargo ve PTT Bank gibi kurumları kurduk. Yaptığımız bu düzenleme ve yatırımlar tamamlandıkça, ülkemizde e-ticaretin büyüme hızı da artıyor. Keza bu yılın sonunda e-ticaret cirosunun neredeyse yüzde 40 artışla 50 milyar lira civarında olmasını bekliyoruz.\"

\'AŞILMASI GEREKEN ÇOK ENGEL VAR\'

UPU Genel Sekreteri Bishar Hüssein de üst düzey katılımın olduğu bu konferansa davet edildikleri için teşekkür etti. Konferansta konuşulanların Dünya Posta Birliği\'nin gündeminin merkezinde olduğunu belirten Bissar Hussein, şöyle konuştu:

\"Postada geleneksel yöntemler değişti. Birlik 4 yıllık stratejide e-ticarete öncelik verdi. Temmuz ayındaki rapora göre perakendede e-ticaretin çift hanelere yükselmesi bekleniyor. E-ticarette büyümenin geçen yıla kıyasla 4 katına çıktığını görüyoruz. 3 trilyon dolara ulaşacağı bekleniyor. E-ticaretin gelişmekte olan ülkelerde başarılı olması için aşılması gereken çok engel var. Gelişmekte olan ülkelerde e-ticaret\'in gelişmesini engelleyen en önemli neden teknolojidir. Bu ülkelerde altyapı yatırımı gerekiyor. Kredi kartı kullanımı yaygın değil. İnternet kullanımının azlığı bu engellerden biri. Bazı ülkelerde sıradan vatandaşların internete bağlanması bile çok pahalı. Kültür de çok kritik. Gelişmiş ülkelerde alıcı ve satıcı bir temas istiyor ve bir kahve içip öyle ticaret yapmak istiyorlar. E-ticaret yüz yüze olmadığı için güven sorunu ortaya çıkıyor. Bir diğer engel ise lojistik. Hükümetlerin e-ticareti iyi tanımaları gerekiyor. Yatırım eksikliği var. Bu ülkeler için en iyi çıkar yolu özel yatırımcıları ortak olmaya davet etmektir.\"

PTT FAALİYETLERİNİ ARTIRIYOR

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de posta teşkilatlarının dijital dönüşümde varlıklarını sürdürebilmeleri için en önemli hizmet kanalının kargo ve lojistik alanındaki faaliyetleri ile iş yerleri için e-ticaret olduğunu söyledi. Bu kapsamda e-ticaretin hızlı, güvenli olması gerektiğini kaydeden Bozgeyik, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye taşınmasının önemine dikkati çekti. Bozgeyik, \"Türkiye\'nin e-ticarette aldığı pay büyüdükçe şirketimiz de bu alandaki faaliyetlerini hızla artırmaktadır. Şirketimiz insanımızı çağdaş uygulamalarla buluştururken, sürekli değişen ve gelişen posta idaresi olarak sektörde öncü pozisyonunu korumaktadır. Bu toplantıda dijital dönüşüm, ekonomideki dijital yeniliğin teşvik edilmesi, elektronik ticaret gibi konular ele alınacaktır\" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Antalya\'nın birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi. Çok önemli bir toplantının doğru bir adreste yapıldığını belirten Türel, \"Antalya turizmin en önemli merkezlerinden biri. Her yıl 10 milyonun üzerinde yabancı turisti ağırlıyoruz. Turistik yatak kapasitesi İtalya\'nın toplam yatak kapasitesinden daha fazla. Antalya\'nın dünyanın en fazla ikinci mavi bayrak sahibi olması ayrı bir özelliği. 640 kilometre sahil bandında dünyanın en temiz, en çok turist ağırlayan 12\'nci şehri Antalya\'dır\" diye konuştu.



