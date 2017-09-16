Bakan Arslan, Kilis'te (2)

TÜRKİYE SON 15 YILDA HER ALANDA 3 KAT BÜYÜDÜ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kilis’in sorunlarına ilişkin Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger ve protokol üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıya katıldı. Burada kentteki sorunı ve talepleri dinleyen Bakan Arslan, toplantı sonunda gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye’nin son 15 yılda birçok alanda 3 kat büyüdüğünü dile getiren Bakan Arslan, 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolun 25 bin 408 kilometreye ulaştığını belirterek, şöyle dedi:

\"Yine sıcak asfaltta 3 katına çıkmış durumdayız. Tünenlerde, köprülerde ciddi mesafeler almış durandayız. Kilis’te 2 kilometre bölünmüş yol varken, bugün 30 kilometre yolumuz var. Sıcak asfalt yokken bugün 30 kilometre sıcak yolumuz var. Kilis-Hassa ve Elbeyli-Gaziantep yolunun da sıcak asfalta kavuşması için ihale yaptık. Kilis\'in kuzeyinde çevre yolu için gerekli çalışmaları yapacağız.\"

Kilis\'in sınır kenti olduğunu ve gelişmeleri yakından takip edip, terör örgütleriyle mücadelede olağanüstü gayret gösterildiğine de değinen Bakan Arslan, şöyle konuştu:

\"Ülkemiz topyekun bir mücadele verirken, içerideki hainlerle mücadele ederken, dışarıdaki bataklıkların kurutulması, bu bataklıklardan kaynaklı olarak ülkemize zarar veren terör örgütleri ile mücadele konusunda da olağanüstü bir gayret gösteriyoruz. Bu gayreti sınırlarımız dışında da gösteriyoruz. Bunu da en iyi siz biliyorsunuz. Bu çalışma, bu gayret her zaman devam edecektir. Eminim ve beklentimiz o ki güneyimizdeki bu karışıklığı, karmaşanın ortadan kaldırılması için ülke olarak üzerimize düşüne yapıyoruz.\"

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