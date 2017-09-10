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Politika

Bakan Arslan: Cumhurbaşkanımız binlerce kilometre ötede de olsa mazluma sahip çıkıyor

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Arakan'da Müslümanların katledilmesinin saklanmak istendiğini belirterek, "Arakan diye bir yer var mı, saklamaya çalışıyorlar

10 Eylül 2017 20:51

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Arakan\'da Müslümanların katledilmesinin saklanmak istendiğini belirterek, \"Arakan diye bir yer var mı, saklamaya çalışıyorlar. Soykırıma uğrayanlar var mı, saklamak istiyorlar. Ama Allah\'a şükür Sayın Cumhurbaşkanımız binlerce kilometre ötede de olsa mazluma, mağdura sahip çıkıyor\" dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu\'nu makamında ziyaret etti. Bakan Arslan daha sonra partisinin Adapazarı ilçe kongresine katıldı. Kongrede konuşan Bakan Arslan, Arakan\'da müslümanlara yapılan zulmün saklanmaya çalışıldığını ifade ederek, \"Sadece 80 milyon değil, gönül coğrafyamızın da bizden beklentisi var. Dünyadaki mazlumların ve mağdurların da beklentileri çok yüksek, şahit oluyorsunuz. Arakan diye bir yer var mı, saklamaya çalışıyorlar. Ülke olarak mağdur olan, soykırıma uğrayanlar var mı, saklamak istiyorlar. Bunları saklamak istiyorlar. Ama Allah\'a şükür Sayın Cumhurbaşkanımız binlerce kilometre ötede de olsa mazluma, mağdura sahip çıkıyor. Sahip çıkma yolunda da biliyor ki sizin desteğiniz arkasında\" dedi.
Gezi olaylarında kesilen ağaçlardan çok daha fazlasının dikildiğini belirten Arslan, eyleme katılanların dış güçlerin maşası olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:
\"Gezi olaylarını hatırlamamız lazım. Pazarlığa oturdular, pazarlığa otururken kestiğiniz 3-5 ağaçtan vazgeçin demediler. 3-5 ağaç kesilirken milyonlarca ağaç dikiliyor. 3. köprüde de, 3\'üncü havalimanlarında da diktiğimiz ağaç sayısı 5 milyonun üzerinde. Neyin pazarlığını yaptılar. Dediler ki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve devamındaki bağlantı yollarından vazgeçin. Osmangazi Köprüsü de dahil İstanbul-İzmir arası Kocaeli, Bursa, Yalova, Manisa, İzmir\'i ekonomik olarak büyütecek olan bu projeden vazgeçin. İşte Gezi olaylarının arka planını okumak için oradaki planların yöneticisi, karar vericisi kim, cevap belli. Bu projeler Türkiye\'yi büyütecekse, Türkiye dünya ticaretinden pay alacaksa Türkiye\'deki herhangi vatandaşın buna karşı çıkması mümkün mü, değil. İşte o gün karşı çıkanlar bu coğrafyada dış güçlere maşalık edenler, onların ağzıyla konuşanlardı.\"

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