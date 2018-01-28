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Politika

Bakan Arslan: Burnumuzun dibinde terör koridoruna sessiz kalacak değiliz (2)

'ÜLKELER TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN MEDET UMMAMALI' Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda askerlerin sivillere zarar gelmemesi için canını ortaya koyduğunu söyledi

28 Ocak 2018 19:51

\'ÜLKELER TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN MEDET UMMAMALI\'
Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda askerlerin sivillere zarar gelmemesi için canını ortaya koyduğunu söyledi.
Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu\'nu makamında ziyaret eden Bakan Arslan, Türkiye\'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını vurguladı. Arslan, \"Biz, istiyoruz ki ülke bütünlüğü devam etsin. Komşuda huzur olsun ki komşuda çıkan yangından kaynaklı bizim evimize de bahçemize de sirayet etmesin. Londra, Paris, Amerika, Almanya ve Danimarka\'da olduğu gibi teröristler masumları hedef alıyor. Dünya ülkeleri de terör örgütlerinden medet ummamalı. Her ne kadar bazı ülkelerden çatlak sesler çıksa da \'Zeytin Dalı Harekatı\', çok sayıda ülkenin nezdinde kabul gördü. Ülkemiz sınırlarında oluşturulmak istenen, terör örgütlerinden yararlanarak oluşturulmak istenen pozisyon ve durum, oradaki insanları çok mağdur ediyor. Reyhanlımızı ve ülkemizi de yoruyor. Bilinmeli ki Afrin\'deki harekatının sebebi, komşumuzda herhangi bir karışıklık olmaması, o karışıklıktan kaynaklı insanımızın mağdur olmaması ve bize gelen misafirlerimizin huzurlu bir şekilde ülkelerine illerine ilçelerine köylerine dönebilmesidir.\'\'

İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU-Hasan DÖNMEZ/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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