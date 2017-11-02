Bakan Arslan banliyö hatlarının 2018 sonuna kalmadan biteceğini söyledi

Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL,(DHA) İstanbul\'da düzenlenen 10\'uncu Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı\'nın açılışında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “2018 sonuna kalmadan sistemin tamamını bitireceğiz. Her iki yakayı da Halkalı’dan Gebze’ye birbiri ile entegre edeceğiz\" dedi.

\"TOPLU TAŞIMAYI TEŞVİK ETMEK DURUMDAYIZ\"



Türkiye\'nin ulaşıma çözüm üretmek zorunda olduğunu söyleyen Arslan “Ülkemizde bu sene içerisinde 8 ayda 773 bin araç dışarı çıkmış günde ortalama 3 bin 700 araç anlamına geliyor. Bu kadar çok aracın trafiğe çıktığı bir ortamda elbette hem çözüm üretmek durumundayız hem de toplu taşımayı teşvik etmek durumdayız. Zamandan tasarruf, akaryakıttan tasarruf anlamında, karbondioksit salınımlarını azaltmak anlamında bunu teşvik etmek durumdayız. Nitekim İBB Başkanlığımızın yaptığı bu\" diye konuşu.



\"2018 SONUNA KALMADAN SİSTEMİN TAMAMINI BİTİRECEĞİZ\"



İstanbul\'da kapatılan banliyö hatlarının yeniden hizmete açılması için gece gündüz aralıksız çalışıldığını söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Banliyö sistemlerini metro standardına döndürülmesi Gebze’den Halkalı’ya kadar Marmaray kalitesinde ve Marmaray’ın araçları ile taşımacılık yapmak adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 2018 sonuna kalmadan sistemin tamamını bitireceğiz. Her iki yakayı da Halkalı’dan Gebze’ye birbiri ile entegre edeceğiz\" diye konuştu.



FUARI GEZDİ, OTOBÜSLERİ İNCELEDİ



Açılış töreninin ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan kendisine eşlik eden İBB Başkanı Mevlüt uysal\'la birlikte stantları gezdi. Yerli üretim otobüsleri inceleyip basın mensuplarına poz verdi.

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