Bakan Arslan: 2029'da 81 ilin tamamı bölünmüş yollarla bağlanmış olacak (2)

KARAYOLUNDA İNCELEME YAPTI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kahramanmaraş\'taki Ulaştırma Çalıştayı\'ndan sonra Kahramanmaraş- Göksun karayolunda ve güzergahtaki tünellerde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, milletvekilleri ve bakanlık bürokratlarının da eşlik ettiği incelemelerde Bakan Arslan, yetkililerden yolla ilgili bilgi aldı. Daha sonra değerlendirmelerde bulunan Arslan, yolun, Kahramanmaraş\'ın en önemli projelerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Kahramanmaraş-Göksun yolu, 124 kilometrelik bir yol. Çok önemli bir ana arteri, bir koridoru, yüksek standartlı bir yol haline getiriyoruz. Bu 124 kilometrelik yolun, yaklaşık 87 kilometrelik kısmını daha önce bitirmiştik. Onun, şimdi sıcak asfalt çalışmaları yürütülüyor. Daha önce yaptığımız, en büyüğü 4 bin 600 metre olan 3 tane tüneli hizmete sunmuştuk. Şimdi hizmete sunulmaya hazır olma aşamasına gelen 2 tünelimizi daha inceleme şansı yakaladık. Bunlardan bir tanesi, 2 bin 600 metre. Bu güzergah üzerindeki 13 tünelden ikinci büyüklükteki tünel. Burada da çalışmalar, bitmiş gibi. Aydınlatma, elektromekanik gibi aksamlarla ilgili işlemler yapılıyor. Bu sene içerisinde, inşallah burayı da bitirmiş olacağız. Böylece biz, toplam 5 tane tüneli hizmete vermiş olacağız. Geriye kalan 7 tünelde ve o 7 tünelin de dahil olduğu varyantta da çalışmalarımız devam ediyor; ancak orada, tünelleri etap etap hizmete sunma şansımız yok Çünkü varyantın tamamının bitmesi gerekiyor ki başlangıç ve bitiş noktası, birbirine bağlanmış olsun. 2 sene içerisinde bitirilmesi konusunda Kahramanmaraşlıların ve bu bölgenin hizmetine sunulması adına olağanüstü bir çalışma var. Biz de bugün yerinde denetleyerek, inceleyerek daha fazla nasıl hızlandırabiliriz onları da tekrar arkadaşlarımızla konuşmuş olacağız. Çok önemli bir güzergah. Yaklaşık 2.5 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz; ancak yerine getireceğiz hizmet, ifa edeceği görev ve bu bölgenin ulaştırmasının kolaylaşması adına üstlendiği fonksiyonu düşündüğünüz zaman rakam, çok da önemli değil.\"

Ulaştırma Bakanı Arslan, daha sonra yolda çalışan işçilerin yanına gitti. İşçilerle tek tek tokalaşan Arslan, hepsiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Arslan, incelemelerinin ardından Kahramanmaraş Havaalanı\'na geçerek, uçakla Ankara\'ya gitti.



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