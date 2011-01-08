-BAKAN ARINÇ YUNUSLARIN GÖSTERİSİNİ İZLEDİ ALANYA (A.A) - 08.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Antalya'nın Alanya ilçesinde yunus ve fok balıklarının gösterisini izledi ve ''Zeus'' adlı yunusu besledi. Bakan Arınç, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlediği bilgilendirme toplantısının ardından, Türkler beldesindeki ''Sealanya'' adlı yunus gösteri merkezine geçti. Burada 5 yunus ve 3 fok balığının gösterisini ilgiyle izleyen Arınç, gösteri sırasında bir yunusun kuyruğuyla vurarak, oturduğu yere doğru fırlattığı dev topu eliyle uzaklaştırdı. Gösteri merkezinde izleyiciler arasında bulunan Türkler Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileriyle sohbet eden Arınç, daha sonra ''Zeus'' adlı yunusa balık verdi ve fotoğraf çektirdi. Bülent Arınç, daha sonra Alanya merkezindeki Kızılkule'yi gezdi. Burada Alanya Belediyesine ait Alanya Kalesi Alan Yönetim Merkezine geçen Arınç'a limonata ikram edildi. Arınç, Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ile Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen'den çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Arınç, buradaki gezisinin ardından, yaklaşık 2 ay önce vefat eden teyzesinin kızı Nurten Özçelik'in evine taziye ziyaretinde bulundu.