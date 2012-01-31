-Bakan Ankaragücü için konuştu TBMM (A.A) - 31.01.2012 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Ankaragücü kulübünün kurumsal olarak yeni mali yönetim vizyonunu ortaya koymasının zamanı geldiğini belirterek, ''Taşıma suyla değirmen dönmüyor'' dedi. TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Meral Akşener başkanlığında toplandı. Gündemdışı söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Ankara'nın genç nüfusunun çok fazla olduğunu buna karşın spor tesisi açısından çok fakir bir kent olduğunu öne sürdü. Ankara'nın iki spor kulübünün ''bencil, egoist'' yöneticiler nedeniyle kaybedildiğini öne süren Kuşoğlu, ''Ankaragücü en eski kulüplerimizden biri. Bugün hepimizin Ankaragücü kulübüne karşı borcumuz var'' dedi. MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak da Türkiye'de tarihi kurumlarının bile ''hercümerç'' edildiğini ileri sürerek, ''AKP iktidarı rövanş, ele geçirme, intikam duygusu içerisinde kurumlarla savaşmaktadır'' diye konuştu. Bugün A Milli Futbol Takımının bile uluslararası yarışmalardan yasaklanabileceğinin konuşulduğunu belirten Uzunırmak, ''Eğer yasaklanırsa bunun sorumlusu AKP hükümetidir'' dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür de yerinden söz alarak, Ankaragücü'nün ekonomik sorunlarıyla ilgili bugün çeşitli girişimler yaptıklarını bildirdi. Zorlu yolculukta Ankaragücü'nü desteklemek adına sezon sonuna kadar kendisine 200 bin TL gibi bir rakamın iletildiğini aktaran Şükür, ''Ankara'daki çok değerli Ankaragücü'nü seven kardeşlerimle beraber 200 bin TL'yi temin etmiş bulunuyoruz. Bu desteğimizi önümüzdeki hafta hep beraber açıklayacağız. bir İstanbul Milletvekili olarak herkesten Ankaragücü'nün maddi problemleriyle ilgilenmelerini rica ediyorum'' dedi. -Taşıma suyla değirmen dönmüyor- Gündemdışı konuşmalara yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Arzumuz Ankaragücü futbol takımının Süper Lig'de devamıdır'' dedi. 2003-2004 sezonunda bu yana bu sezon da dahil olmak üzere isim hakkı bedeli olarak Ankaragücü'ne ödenen paranın 18,9 milyon TL olduğunu bildiren Kılıç, ''Dışarıdan yapılan ödemelerin hacmi ne olursa olsun kulüplerin öz kaynaklarını geliştirememeleri durumunda şartların ilanihaye döndürülebilmesi mümkün değil. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Asıl olan; uzun vadeli sürdürülebilir mali yönetim performansının ortaya konulabilmesidir'' diye konuştu. Ankaragücü'nün sezon sonuna kadar malzeme dahil tüm ihtiyaçlarına sponsor olma ya da sponsor bulma düşüncelerini ortaya koyduklarını anımsatan Kılıç, ancak henüz malzeme ihtiyaçlarının bakanlığa bildirilmediğini aktardı. Hakan Şükür'ün ifade ettiği konunun bir sivil toplum inisiyatifi olduğunu belirten Kılıç, ''Ankaragücü'nün kurumsal olarak yeni mali yönetim vizyonunu ortaya koymasının zamanı gelmiştir'' diye konuştu. Kılıç, gelecek aylar için Kulüpler Yasa tasarısını TBMM'ye göndermeyi planladıklarını bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınacak kararların siyasi bir yönü bulunmadığını kaydeden Kılıç, ''TFF Başkanı ya da yönetimi üzerinde siyasi tesir söz konusu değildir. Yargı kararlarını beklemek ya da beklememek kendi inisiyatifleridir'' dedi. Kılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın sözlerine ilişkin bir soru üzerine, ''Sporda ince ayar ya da ayar verme gibi bir durum söz konusu değildir'' diye konuştu. Spor siyasetin öznesi haline getirilmek istendiğini, bunun yanlış olduğunu belirten Kılıç, ''Milli kaynaklardan profesyonel spor kulüplerine kaynak ayrılması ne kadar doğrudur bunun tartışması yapılırken, bütçe dönemlerinde buna yönelik eleştirileri hükümet hedef olurken, bugün kulüplerin hükümet eliyle desteklenmesine yönelik taleplerin bu kadar yoğun seslendirilmesi siyasi yaklaşımın neticesidir'' dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de Lepra hastalığıyla ilgili gündemdışı söz aldı.