Bakan Albayrak'tan konut satışları ile ilgili açıklama

Hazime ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yılın ilk 9 ayında 1 milyon konut satışının yapıldığını kaydetti. Albayrak, yabancılara satılan konut sayısının ise 24 bin 155 olduğunu açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabında yaptığı açıklamada "GYODER tarafından yapılan çalışma, konut sektörünün ilk 9 ayda yaptığı 1 milyon konut satışı ile 2017 yılındakine yakın bir performans sergilediğini ortaya koyuyor" dedi.

Bakan Albayrak'ın paylaştığı grafiğe göre, bu yılın ilk 9 ayında 256 bin 283 ipotekli konut satıldı. Yine anılan dönemde yabancılara satılan konut sayısı 24 bin 155. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 15 bir 241'di.

Kamu bankaları önde

Konut kredilerinde ise, anılan dönemde kamu bankalarının kredi hacmi yüzde 48.2 iken, özel sektörün kredi hacmi ise yüzde 45.1 olarak gerçekleşti.

Takipteki konut kredisinde hafif hafi gerileme

Anılan dönemde, takipteki konut kredilerinin oranı ise yüzde 0.43 oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise bu oran yüzde 0.44 olarak açıklanmıştı.