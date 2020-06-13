T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Albayrak: Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz

13 Haziran 2020 19:27

Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikalarını daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicilere daha çok destek vereceklerini açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

 


 

 

ETİKETLER

Berat Albayrakmilli üretimbüyüme politikalarısanayicidaha çok destek vereceğiz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24