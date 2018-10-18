Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu (1)

Cansel KİRAZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, \"Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu. Türkiye\'nin kaynak sağlama sorunu yok\" dedi.

Bakan Albayrak, Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği\'nin (BRICA) İstanbul Zirvesi\'ne katıldı. Zirvenin açılışında konuşan bakan Albayrak, Türk Lirası\'nın Amerikan Doları karşısında yüzde 21 değer kazandığını belirtti. Bakan Albayrak, \" Kuşak ve yol girişimini en başından beri destekledik. Küresel ekonomiler konusunda iyimserlik karamsarlığa bıraktı yerini. Finansal koşullar, likidite sıkılaşma sürecine doğru adım adım gidiyor. Ticaret savaşları konusu da önemli. Tüm dünya ekonomilerinin çıkarına olduğunu uzun dönemdir ifade ediyoruz. Rekabetçiliğin ancak inovasyonla geleceğini söyledik. Bu söylemlerimizi savunmaya devam ediyoruz. Ekonomi politikalarımızı verimliliği destekleyecek şekilde kurguluyoruz. Türkiye\'de küresel finansal kriz sonrası dönemde yüzde 7\'ye yakın büyüme gösterdik. Bu büyümede tüketim, yatırım, özel kesim gibi faktörler Türkiye büyümesinin başlıca kısımları oldu. Türkiye bu süreçte çok önemli sorunların da üstesinden geldi.\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE EKONOMİSİNDE VE FİNANSAL PİYASALARDAKİ DALGALANMA SÜRECİ DURDU\"

Bankacılık sektörünün yapısını muhafaza edeceklerini söyleyen bakan Albayrak, bankacılık sektörünü daha dayanıklı hale getirileceğini ifade etti. \"Rasyonel ayakları yere basan ve iddialı bir program ortaya koyduk\" diyen bakan Albayrak, \"Tedbirlerimizin hepsine olumlu reaksiyonlar aldık. Uluslararası piyasalarda Türkiye\'nin risk priminde düşüş gördük. Bir ayda 200 baz puandan fazla iyileşme gördük. Türk Lirası Amerikan Doları karşısında son bir ayda yüzde 21 değer kazandı. Hazine\'nin iç borçlanması 200 baz puan gerileme yaşadı.

Uluslararası piyasalarda pozitif ayrışma gösterdik. Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 4 üzerinde değer kazandı. Dalgalanma süreci durdu. Sağlam adımlarla devam etmeye başladık. Brezilya\'yla birlikte Türkiye dünyada en iyi performansı gösteren ülke oldu. Sadece toparlanmada dünyada ilk 3\'teyiz. Ağustos ayından itibaren oluşturulan spekülatif tabloya izin vermedik. Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu. Türkiye\'nin kaynak sağlama sorunu yok\" şeklinde konuştu.

7 yılda 4 milyon mülteciye ev sahibi yapıldığını hatırlatan bakan Albayrak, \"Tüm dünya kapılarını kapatmışken biz ev sahipliği yaptık. Bu yüzden dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umudu olmuş çok güçlü bir ülke. Samimiyetle ve bu çerçevede güçlü bir koordinasyon içindeyiz\" dedi.

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