Bakan Albayrak: Tek endişem küresel durgunluk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şu anda resesyon öngörmediklerini belirterek "Yılın ilk bölümü yeniden dengelenmenin devamı, ikinci bölümü toparlanma olacak" dedi. Albayrak , “Tek endişem olası bir küresel durgunluk” diyen Bakan Albayrak, asgari ücret artışının enflasyona etkisinin sınırlı olacağını söyledi.

İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 49. Dünya Ekonomik Forumu başladı. Davos toplantılarına Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılıyor.

Albayrak, Davos’ta Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşiden satır başları şöyle:

YEP hedeflerine sadığız. Büyümede 2018. 4 çeyrek ve 2019 1. çeyrek biraz daha zayıf olabilir. Bundan sonra daha güçlü toparlanma olacağı görülüyor.

Enflasyonu bu yıl yüzde 15 civarına indireceğiz

Büyümenin kaynağı iç talepten dış talebe doğru değişiyor

Tek endişem olası bir küresel durgunluk.

Küresel ticaretin daralması ve dış konjonktürel zorluklar olabilir.

Kötü kredilerin önemli kısmı yapılandırıldı.

Enerjideki takipteki alacak oranı yüzde 2.5, bankalar riskini yönetebildi.

Bankaları desteklemek için gerekli siyasi irade var.

Ziraat Bankası ticari amaçla yapılandırmada, kart pazarında payı artabilir.

“Merkez Bankası işini titizlikle yapıyor”

Merkez Bankası işini yapıyor, martta ne yapacaklarını bilmiyorum ama bir şeyi biliyorum ne yaparlarsa yapsınlar analitik bir titizlikle yapıyorlar.”

"Asgari ücret artışının enflasyon üzerindeki etkisi konusunda iyimserim"

Asgari ücret artışının enflasyona etkisinin sınırlı olacağını söyleyen Bakan Albayrak şöyle konuştu:

"Türkiye'de TÜFE'nin temel etmeni uzun zamandır döviz kuru. Asgari ücretliler genellikle paralarını temel mal ve hizmetlere harcıyorlar. Bu yüzden, bu cephede oldukça sınırlı bir döviz talebi bekliyorum. Dolayısıyla, döviz kurundaki etki hiçe yakın olacak. Ekonominin durumu ile ilgili. Negatif bir çıktı açığımız var. Yani, toplam talep, toplam arzdan düşük. Asgari ücret artışı, bazı mal ve hizmetlerde artan talebe dönüşecektir. Bu kesin. Ancak, kapasite kullanımı göz önüne alındığında, ekonominin artan talebi karşılamak için ek mal ve hizmetler üretmek için yeterli alana sahip olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, asgari ücret artışının enflasyon üzerindeki etkisi konusunda iyimserim. Etkisi oldukça hafif olacak."