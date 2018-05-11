Bakan Albayrak: TANAP'ı, 12 Haziran'da hizmete alıyoruz

Gürkan DURAL- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinin 12 Haziran\'da hizmete gireceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu\'nun destekleriyle düzenlenen ELDER 11. Sektör toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak\'ın katılımıyla Bursa\'da gerçekleşti. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinin müjdesini veren Bakan Albayrak, \"Yüzyılın projesi olarak nitelendirdiğimiz bugünlerde son aşamasına geldiğimiz TANAP projemiz, Allah\'ın izniyle 12 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte birçok önemli devlet başkanları ve üst düzey bakanların da katılımıyla hizmete alıyoruz. Peki nasıl? İşte istikrar, işte güçlü liderlik, işte vizyon. İşte Türkiye bu üçünün, sadece bölge coğrafyasında değil dünyada da sayılı rol model lider ülkelerinden biri olmasıyla birlikte, onlarca yıllık bu hayal gerçek oldu. İnşallah 12 Haziran\'da milletimizin katılımıyla hayata geçiriyoruz. İnşallah 25 Haziran sabahı Türkiye\'nin hedeflerine ulaşmak için uyguladığı tüm projeleri hayata geçirmek için yeni bir başlangıç önemli olacak. Çünkü bizim sadece enerji değil tüm sektörel alanlarda yeni bir hikaye yazacağımız, yeni bir dönem başlıyor\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI