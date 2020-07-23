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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan kredi borçları 3 ay ertelenen esnafa: Çalışmak sizden, destek bizden

23 Temmuz 2020 13:24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip Koronavirüs salgınından etkilenen esnaf ve sanatkârların kredi borçlarının 3 ay ertelenmesine ilişkin, "Çalışmak sizden, destek bizden!" değerlendirmesinde bulundu. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Albayrak, "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkârımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden!" paylaşımını yaptı.

TIKLAYIN |  Koronavirüs'ten zarar gören esnaf ve sanatkârların kredi borçları 3 ay ertelendi

 

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