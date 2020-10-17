Bakan Albayrak'tan ek rezerv açıklaması: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı , 85 milyar metreküplük ek doğal gaz rezervine ilişkin, "Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, 'Milli Enerji Güçlü Gelecek', 'Milli Enerjide Yeni Müjde' etiketleriyle Fatih Sondaj Gemisi'nin sondaj faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, "Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" ifadelerini kullandı.

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