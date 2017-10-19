Bakan Albayrak, şehit Uzman Çavuş'un ailesini ziyaret etti (2)

\'BOR İLE İLGİLİ BÜYÜK BİR VİZYON PATLATACAĞIZ\'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Eskişehir\'in Seyitgazi İlçesi\'ndeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'ne bağlı Kırka Bor İşletmesi\'nde incelemelerde bulundu. İşletme yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Albayrak, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Dünyanın en büyük bor sahası. 300 sene, belki 400 sene dünyaya yetebilecek bor rezervine sahip. Bu sene büyük bor satış rekorunu kıralım, bu yıl en büyük üretim satış rekorunu kıralım. 2018 yılında bor ile ilgili büyük bir vizyon patlatacağız inşallah. Sürpriz, ama bunu patlattığımız zaman hem dünyaya güzel bir mesaj olur. Burada çok güzel bir alan var, rezerv var, tesis var, kadro var, insan kaynağı var. Un var, şeker var, yağ var, helva artık kaymaklı mı olur? Onun en kralını yaparız.\"

Bakan Berat Albayrak, incelemenin ardından helikopterle Ankara\'ya hareket etti.

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