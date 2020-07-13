Bakan Albayrak: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı

Mayıs ayı sanayi üretim verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı" dedi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre sanayi üretimi, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.9 azaldı. Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 17.4 arttı.

Verileri değerlendiren Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Mayıs ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 19 azaldı