Mayıs ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 19 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Buna göre mayıs ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.9 oranında azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,3 azaldı.





Sanayi üretimi aylık yüzde 17,4 arttı



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.





