Bakan Albayrak: OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz; istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretim verilerine ilişkin Twitter paylaşımında "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz" dedi

Bugün açıklanan sanayi üretimi verilerine göre, ağustos ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir gerçekleştirdi. Sanayi üretiminde aylık artış ise yüzde 3.4 arttı. Sanayi üretimi artarken ihracat kanadında ise sanayiciler ve ihracatçı birlikleri Suudi Arabistan'ın başını çektiği, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Afrika'da Fas'ın Türk mallarına uyguladığı boykot ve ağır gümrük vergileri gibi sıkıntılar yaşamaya başladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi verilerini şöyle değerlendirdi: "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; perakende satış hacmi yüzde 5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3'üncü çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak" yorumunu yaptı.