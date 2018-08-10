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Bakan Albayrak:  Merkez Bankası'nın bağımsızlığı kritik esaslardan biri (1)

Cansel KİRAZ - Can EROK - İstanbul (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığı çok kritik esaslardan bir tanesi" dedi

10 Ağustos 2018 18:47

Cansel KİRAZ - Can EROK - İstanbul (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, \"Merkez Bankası\'nın bağımsızlığı çok kritik esaslardan bir tanesi\" dedi.
Berat Albayrak, \"Yeni Ekonomi Modeli\"ni  İstanbul\'da düzenlediği toplantıyla açıklıyor.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi\'ndeki toplantıya iş adamları da katılıyor. Bakan Albayrak, \"Gelişmekte olan piyasalar üzerinde etkin bir süreç ortaya koyduk. Üçüncüsü para politikalarının tam bağımsızlığını sağlamak. Tam bağımsızlığı konusu bundan sonra devam etmesi gereken bir konu. Tüm bu çerçeveye baktığımızda Merkez Bankasının bağımsızlığı çok kritik esaslardan bir tanesi\" dedi.

(FOTOĞRAF)
 

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