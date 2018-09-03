Bakan Albayrak, Londra'da yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir dizi temaslarda bulunmak için bir kez daha İngiltere'de. Yatırımcılarla görüşen Albayrak, İngiltere Devlet Bakanı Alan James Carter Duncan'ın yanı sıra Maliye Bakanı Philip Hammond ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Theresa May ile geçen hafta yaptığı görüşmenin ardından Bakan Albayrak'ın İngiliz mevkidaşı ile biraraya geleceği açıklanmıştı.



Bugünkü görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ülkelerini de kapsayan yaptırımlarına karşı ortak hareket etme konusu ele alındı. Bakan Albayrak, İngiliz hükümetinin temsilcilerinin yanı sıra Londra'da yatırımcılarla da görüşüyor.

Bakan Albayrak, geçen hafta da Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile bir araya gelmişti.