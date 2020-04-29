Bakan Albayrak: Koronavirüs'ün bıraktığı hasar 1929 buhranından da büyük olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının ekonomiye etkilerine ilişkin, "Bıraktığı hasar 1929 buhranından da büyük olacak" düşüncesini dile getirdi.

15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın başkanlığında videokonferans yöntemiyle dün gerçekleştirildi. Toplantıda ‘adım adım işe dönüş’ için yapılması gerekenler ele alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Albayrak, “Sağlık alanında ortaya koyduğumuz dayanışmanın benzerini ekonomi alanında da ortaya koyduk. Özellikle G-20 çatısı altında, zor durumdaki ülkelere destek sağlanmasının mutabakat metninde yer alması için sorumluluk üstlendik” dedi. Koronavirüs salgınının; küresel ekonomi ve ticarette kimsenin beklemediği, sonuçlarının nereye ulaşacağını kestiremediği bir hasar bırakacağını belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şurası kesin ki bu hasar, 1929 buhranından da büyük olacak. Çin’de 44 yıl aradan sonra çeyreklik bir küçülme tablosu beklenirken, ABD’de işini kaybedenlerin sayısı 4 haftada 26 milyonu aştı. Türkiye olarak koronavirüs salgınıyla, kur saldırılarının etkilerini gidermek ve ekonomimizin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yoğun bir mücadele verdiğimiz dengelenme sürecinin sonunda karşılaştık. Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık.” dedi.

Albayrak, "Ayakta tuttukları üretim gücü, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalar ve sağlam ekonomik altyapı ile Koronavirüs sonrası için büyük bir potansiyelin olduğu görüşünü savundu.

Albayrak, “Türkiye’ye karşı yükselen teveccühü de dikkate aldığımızda, bu potansiyel uzun yıllardır hayalini kurduğumuz yüksek katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı ekonomi modelini tam manasıyla hayata geçirebileceğimizi bize gösteriyor” diye konuştu.

Bu sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Albayrak, “Milletimiz bizi izliyor. Bu tarihi kavşakta ‘mış’ gibi yapanları da, kafasını kuma gömenleri, Türkiye’nin başarısından rahatsız olanları da not ediyor” ifadesini kullandı.