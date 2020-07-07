Bakan Albayrak, KHK'lılarla ilgili 3 soru önergesine mevzuat linkiyle yanıt verdi

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen kişilere bankalar tarafından yapılan ayrımcılığı sordu. Gergerlioğlu’nun, “Bankalar KHK’lilere neden kredi vermiyor?”, “Bankalar KHK’lilere neden hesap açmıyor?” ve “Bankalar neden KHK’lilerin hesaplarına bloke koyuyor?” diye sorduğu üç önergeye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankalar mevzuatının bulunduğu linkleri göndererek yanıt verdi.

"Mevzuat hükümleri uygulanıyor"

Olağanüstü Hal döneminde görevlerinden uzaklaştırılan ve bu dönemde hayatları kararan KHK’lılara bir darbe de finans sektöründen gelmeye devam ediyor. Bankalar, zar zor iş bulabilen KHK’lılara maaş hesabı bile açtırmamak için diretiyor, kredi vermiyor, hesaplarına bloke koyuyor. Sigorta şirketleri primlerini ödemelerine rağmen KHK’lılara ödeme yapmıyor. Banka ve sigorta şirketlerinin genel merkezlerine KHK’la listelerini hangi kurumun gönderdiği ve bu listelerde kaç kişinin yer aldığı ise hala bilinmiyor.

KHK’lılar de yaşadığı bu mağduriyeti ve bankaların bu ayrımcı politikalarını duyurmak için çabalıyor. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sadece 3 KHK’linin yaşadıklarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a önerge vererek sordu. 3 KHK’linin birine bankalar maaş hesabı açmadı, birine kredi kartı verilmedi, diğerinin de hesabına bloke konuldu. Gergerlioğlu’nun sorduğu bu önergelere Bakan Alabayrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun mevzuatının olduğu sayfanın linkini paylaştı. Albayrak, link gönderdiği soru önergesinin yanıtında ise, “İlgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem uygulanmakta” dedi.

Albayrak hep link gönderiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun Merkez Bankası ile Yap-İşlet-Devret projelerine ilişkin yönelttiği sorulara, Albayrak, ilgili kurumların internet linklerini göndererek cevap vermişti. Albayrak daha sonra Milli Piyango’da usulsüzlük iddialarının yer aldığı CHP Kocaeli Miletvekili Tahsin Tarhan’ın da önergesine link göndererek yanıt verdiği ortaya çıktı. Yine Albayrak’ın İyi Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu’nun Koronavirüs nedeniyle esnafın durumuna ilişkin sorduğu önergesini de internet bağlantısı aracılığıyla yanıtlamış, yolladığı bağlantıya da erişilememişti.

Sorular neydi

Gergerlioğlu’nun Albayrak’a sorduğu 3 önergedeki sorular şöyle:

– B.K. isimli yurttaşın banka hesaplarına bloke konulduğu iddiası doğru mudur?

– B.K. isimli yurttaşın eşine bankanın parasını vermediği iddiaları doğru mudur?

– Bakanlığınıza iletilmiş bu konuyla ilgili şikayet var mı?

– Son 4 yılda banka hesaplarına bloke koyulan yurttaş sayısı kaçtır?

TEB Bankası’nın KHK ile ihraç edilmiş yurttaşlara kredileri onaylandığı halde onaylanan krediyi vermedikleri iddiaları doğru mudur? TEB Bankası’nın onaylanan krediyi vermeme nedeni nedir?

– KHK ile ihraç edilen bir kişinin sigorta şirketinden hakkını alamamasıyla ilgili hukuki gerekçe nedir?

– Doğa Sigorta Şirketi’nin KHK ile ihraç olan yurttaşlara sigorta ve kasko yapmadığı iddiası doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa Doğa Sigorta Şirketi hakkında açılmış bir soruşturma var mıdır? Varsa hangi aşamadadır?

– Garanti Bankası’nın KHK ile ihraç edilmiş yurttaşlara hesap açmadığı iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa Garanti Bankası’nın hesap açmama nedeni nedir?

– Tarafınıza yapılmış bu konu ile ilgili şikayet var mıdır? Varsa kaç adet şikayet vardır? Eğer şikayetler varsa bu konu hakkında yapılmış çalışmalar nelerdir?

– Bankaların kişiye göre hesap açma ya da açmama yetkisi var mıdır? Varsa kişinin KHK ile ihraç edilmiş olması kişiye hesap açılmaması için yeterli bir neden midir?

– Vakıflar Bankası’nın KHK ile ihraç edilmiş yurttaşlara yasaklı kişi olduğundan işlem yapmadıkları iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa Vakıflar Bankası’nın işlem yapmamasının nedeni nedir?

– Vakıflar Bankası’nın R.A. isimli yurttaşı yasaklı kişiler arasına aldığı iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa R.A. isimli yurttaş neden yasaklı kişiler arasına alınmıştır?

– Vakıflar Bankası çalışanının sistemin izin vermemesine neden olarak devlet dediği iddiası doğruysa bu problem neden kaynaklanmaktadır?

– Yasaklı kişiler nedir? Kimler yasaklı kişilerdir? Bu yasaklı kişiler hangi yurttaşlık haklarından yararlanamamaktadır? Yasaklı kişiyi belirleyen kurum hangisidir?

– Tarafınıza yapılmış bu konu ile ilgili şikayet var mıdır? Varsa kaç adet şikayet vardır? Eğer şikayetler varsa bu konu hakkında yapılmış çalışmalar nelerdir?