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Bakan Albayrak: Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağız

10 Temmuz 2020 12:23

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, düşük kamu borç stoğu oranının pandemi sürecinde hareket alanı sağlayan farklılıkların başında geldiğini belirterek, "Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiliyor. Uluslararası kurumlar, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stoğunun milli gelire oranlarının II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ediyor" dedi. 

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