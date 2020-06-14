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Ekonomi

Bakan Albayrak: Katılım Reasürans Fonu kurma sürecini başlattık

"Hedefimiz Türkiye'yi, İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek"

14 Haziran 2020 15:35

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için Katılım Reasürans Fonu kurma sürecini başlattık" dedi

Albayrak, ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için Katılım Reasürans Fonu kurma sürecini başlattıklarını söyledi. 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nın açılışında konuşan Albayrak, "Hedefimiz Türkiye'yi, İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek. Başta kitle fonlaması olmak üzere alternatif finans alanında da katılım finansmanının yaygınlaşması ile ilgili destekleyici adımlar atıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de katılım finans kuruluşlarının 2005'te yasal olarak banka statüsü kazandığını hatırlatan Albayrak ''Katılım finans kuruluşları o tarihten bu yana yıllık yüzde 23'lük büyüme hızıyla konvansiyonel bankaları geride bırakmış, aktif büyüklük olarak pazar payı ise yüzde 2.4'ten yüzde 6.5'e yükselmiştir" ifadesini kullandı.


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