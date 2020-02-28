Bakan Albayrak gelen tepkiler üzerine "Büyüme rakamları, performansımızı teyit etti" paylaşımını sildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan ekonomik büyüme rakamları üzerine yaptığı "Yüzde 6'lık 4'üncü çeyrek ve yüzde 0,9'luk yıl sonu büyüme rakamları beklentileri aşan performansımızı teyit etti" paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi.

33 askerin şehit haberlerinin geldiği günde Albayrak'ın ekonomi üzerine yaptığı değerlendirmeler sosyal medyada tepki çekti. Albayrak'ın gelen tepkilerin ardından paylaşımları sildiği görüldü.

TIKLAYIN - 33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası yaşananlar

Albayrak'ın paylaşımları şöyleydi:

"Böyle bir günde ekonomideki rakamları konuşmak, açıklanan verileri değerlendirmek çok zor geliyor. 2019 yılı politikalarımızın en önemli gösterge verisi olan büyüme açıklandı. Yüzde 6'lık 4'üncü çeyrek ve yüzde 0,9'luk yıl sonu büyüme rakamları beklentileri aşan performansımızı teyit etti. 2019 yılı bütçe açığının milli gelire oranı da yüzde 2,89 olarak gerçekleşirken, bu alandaki hedefimizi de yakalamış olduk. 4'üncü çeyrekle başlayan yıllık bazda büyüme ivmemizi koruyacak ve arzu ettiğimiz model çerçevesinde 2020'de yüzde 5'lik büyüme hedefimize ulaşacağız."

TIKLAYIN - Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,9 büyüdü