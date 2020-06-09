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Ekonomi

Bakan Albayrak: Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek

09 Haziran 2020 11:12

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, devlet içi borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmetleri için Euroclear Bank ile yapılan anlaşmayı değerlendirdi. 

Albayrak sosyal medya hesabından, "İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun." paylaşımını yaptı. 

TIKLAYIN | Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet içi borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmetleri için Euroclear Bank ile anlaştığını duyurdu

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