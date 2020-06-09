Bakan Albayrak: Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, devlet içi borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmetleri için Euroclear Bank ile yapılan anlaşmayı değerlendirdi.

Albayrak sosyal medya hesabından, "İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun." paylaşımını yaptı.

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