T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet içi borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmetleri için Euroclear Bank ile anlaştığını duyurdu

09 Haziran 2020 09:48

Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi konusunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata vardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile iş birliği yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DİBS'lere takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata varıldığı belirtilerek, "Euroclear Bank saklama özelliğiyle yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası, dolar, avro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır." ifadesine yer verildi.

 

ETİKETLER

Hazine ve Maliye Bakanlığısenettakassaklama hizmetleriEuroclear BankanlaşmaTürk lirasıtahvil
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24