T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Albayrak: Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman 10 milyar liraya ulaştı

Bakan Albayrak, ""Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz" dedi

18 Nisan 2020 16:27

Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyon, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak, "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı" ifadelerini kullandı.

 



ETİKETLER

hazine ve maliye bakanıberat albayrakParaf Ticariesnaf
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24