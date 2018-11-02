Bakan Albayrak: Ekonomide arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi indirimi yapılan sektörlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Albayrak "İnşallah, adımlarımızı güçlendirerek sürdürecek ve ekonomide dengelenme süreciyle arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV ve ÖTV indirim yapılan otomotiv, mobilya ve beyaz eşya sektörlerin dernek temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantı sonrasında, Twitter üzerinden bir açıklama yapan Albayrak, "Tüm indirimlerin fiyatlara yansıtılmasının bizzat takipçisi olacağımı söylemiştim. Bugün gördüğümüz tablo ve vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun etti. İnşallah, adımlarımızı güçlendirerek sürdürecek ve ekonomide dengelenme süreciyle arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız" ifadelerini kullandı.