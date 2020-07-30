Bakan Albayrak duyurdu: Bazı mal ve hizmetlerin KDV oranlarında indirime gidildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kurban Bayramı öncesi bazı mal ve hizmetlerde KDV indirimine gidildiğini duyurdu. İş yeri kira stopajının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldüğünü belirten Albayrak, konaklama, yeme-içme hizmetleri ve kültürel faaliyetlerde de KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıkladı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var.

"İş yeri kira stopajını yüzde 20'den yüzde 10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik.

"Ayrıca; KDV oranı yüzde 8 olan konaklama yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV‘yi yüzde 1'e indirdik.

"Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun."