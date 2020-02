Bakan Albayrak: Düşen her top ve mermi Reyhanlı'yı, Hatay'ı ve Türkiye'yi kenetliyor

İbrahim MAŞE- Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD\'nin Suriye\'den attığı roketler sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin yakınlarını ziyare etti. Bakan Albayrak, \"Buraya düşen her top ve mermi Reyhanlı\'yı, Hatay\'ı ve Türkiye\'yi kenetliyor, güçlendiriyor, büyütüyor. Güzel günler yakındır. Dimdik, güçlü bir şekilde ayaktayız. Bütün Türkiye \'Bizi Afrin\'e götürün\' diyor. Bu inanç olduğu sürece, bu ülke ve millete kimse bir şey yapamaz\" dedi.

Bakan Berat Albayrak, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine gelerek, terör örgütü PKK/PYD\'nin Suriye\'deki mevzilerinden atılan roketlerle yaşamını yitiren 3 kişinin yakınlarını ziyaret etti. Hatay Valisi Erdal Ata\'nın eşlik ettiği Bakan Albayrak, ilk olarak Ahmet Şanverdi için kurulan taziye çadırına gitti. Albayrak, Şanverdi\'nin oğulları ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Bir süre aile ile sohbet eden Albayrak, ardından roketli saldırıda yaşamını yitirenlerden Fatma Avlar için kurulan taziye çadırına giderek ailesine ve Reyhanlılara başsağlığı dileğinde bulundu. Albayrak, terör örgütlerine gereken cevabın verildiğini, verilmeye devam edeceğini söyledi. Ardından Rıfat Sinirli için kurulan taziye çadırında geçen Bakan Albayrak, burada da Sinirli\'nin çocukları ve eşi ile görüştü. Başsağlığı dileyip acılı aileye destek olan Albayrak, Rıfat Sinirli\'nin eşi Ayşe Sinirli ile uzun süre konuştu. Ziyaretin basına kapalı olan kısmında, Berat Albayrak\'ın, Ayşe Sinirli\'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la görüştürdüğü belirtildi.

\'TERÖR KORİDORUNA İZİN VERİLMEYECEK\'

Ziyaretin ardından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye\'nin güney sınırı boyunca hiçbir terör koridoruna ve unsuruna izin verilmeyeceğini belirtti. Albayrak şöyle konuştu:

\"Şehitlerimizin ailelerine Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın taziyelerini getirdik. Gerek Ahmet amcamız, gerek Rıfat amcamız gerekse Fatma kardeşimizin ailelerinde gördüğümüz çok net bir resim var. Bu millet, devletiyle tek vücut şekilde, güçlü ve cesur bir mesaj veriyor. 81 milyon olarak bu devleti kimse yıkamaz. Bu millet o kadar güçlü ki bu günler büyük bir doğumun sancıları. Korkunun ecele faydası yok. Birilerinin eceli, güçlü bir ülkenin de doğumu. Bu günler bizi güçlü yarınlara taşıyacak. Operasyonlarımız sürüyor. Bir günde, üç günde, beş günde on günde biter diyorlar. Bu operasyonlar üç günde de biter. Ama bizim ne inancımız, ne ahlakımız, ne kültürümüz bir sivilin kılına zarar gelmemesi. Kadın, çoluk çocuğa zarar gelmemesi için, bu İslam ve ahlak üzerine ince ince bir operasyonla bu süreç biter. Geç olur, güç olur ama en hayırlı, en insani, en doğru şekilde olur. Gerek Afrin, gerek güney sınırımızın tamamı boyunca, hiçbir terör koridoruna ve unsuruna bu ülke izin vermeyecek, güçlü yumruğunu terörün tepesine indirecek. Bu millet o kadar güçlü, imanlı ve sabırlı ki bu millete vurdukça daha da güçlendiriyorsunuz. Buraya düşen her top ve mermi Reyhanlı\'yı, Hatay\'ı ve Türkiye\'yi kenetliyor, güçlendiriyor, büyütüyor. Güzel günler yakındır. Dimdik, güçlü bir şekilde ayaktayız. Bütün Türkiye \'Bizi Afrin\'e götürün\' diyor. Bu inanç olduğu sürece bu ülke ve millete kimse bir şey yapamaz.\"

Bakan Berat Albayrak, açıklamanın ardından Dörtyol ilçesindeki BOTAŞ tesislerine geçti.



FOTOĞRAFLI