Davos'ta ikinci gün; Bakan Albayrak: Türkiye ekonomik bağışıklık sistemini güçlendirdi

Davos'ta açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Normalleşme ocakta daha da hızlandı. Veriler enflasyonun ekimde zirveye ulaştığını gösteriyor, resesyon öngörmüyoruz" mesajı verdi. Dünya Ekonomik Forumu'nda bir oturumda da konuşan Albayrak, "Türkiye ekonomik bağışıklık sistemini güçlendirdi" diye konuştu.

Davos'ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’nun ikinci gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası ajanslara Türk ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak şu mesajları verdi:

"Alınan karalar mali disiplinden sapma anlamına gelmiyor. Mali disiplinden taviz yok.

"Normalleşme ocakta daha da hızlandı. 2019 için büyüme hedefi ulaşılabilir.

"Resesyon öngörmüyoruz"

"Veriler enflasyonun ekimde zirveye ulaştığını gösteriyor, resesyon öngörmüyoruz. Yılın ikinci yarısında ekonomide toparlanma olacak.

"Asgari ücret artışının enflasyona etkisi oldukça hafif olacak.

"BDDK gerekli önlemleri almaya hazır"

"BDDK finansal istikrarı korumak için gerekli önlemleri almaya hazır. Bankaları desteklemek gerekirse yeterli mali alanımız var.

"Halkbank konusunda olumlu sonuç bekliyoruz"

"Halkbank konusunda yapıcı diyalog içindeyiz, yakın gelecekte olumlu sonuç bekliyoruz."

"Türkiye ekonomik bağışıklık sistemini güçlendirdi"

Bakan Albayrak, ayrıca Dünya Ekonomik Forumu'nda bir oturumda konuştu. Albayrak, "Türk Lirası'nda değer kaybı olmasına rağmen dolarla borçlanma olmaması nedeniyle ekonomiyi olumsuz etkilemedi. Başarılı bir borç stratejisi uygulandı. Türkiye ekonomik bağışıklık sistemini güçlendirdi" ifadesini kullandı.