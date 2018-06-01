Bakan Albayrak: Daha güzel günlerin geldiği bir döneme şahitlik edeceğiz

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \"24 Haziran\'dan sonra sadece güvenlik anlamında değil, sadece barış, huzur anlamında değil, ekonomi, istihdam, yatırım anlamında da Allah’ın izniyle çok daha güzel ve umutlu günlerin geldiği bir döneme şahitlik edeceğiz\" dedi.

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak Mardin\'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak\'ı, havalimanında Vali Mustafa Yaman, Milletvekili Orhan Miroğlu, eski milletvekili Süleyman Bölünmez, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ve milletvekili adayları ile partililer karşıladı. Mardin\'de ilk olarak tarihi 1\'inci Cadde üzerinde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Albayrak, tarihi çarşıdaki esnafa ziyarette bulunup, sohbet etti. Esnaf ve vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Albayrak, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

\'SORUNLARI VE TALEPLERİ DİNLEDİ\'

Esnafın sorun ve taleplerini de dinleyen Bakan Albayrak, yolda gördüğü çocuklarla da sohbet etti. Esnaf ziyareti sırasında esnaftan ve müşterilerden 24 Haziran seçimlerinde hem AK Parti için, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek isteyen Bakan Berat Albayrak, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. Vatandaşın talep ve sorunlarını da dinleyen Bakan Albayrak, istediği kız verilmeyince 10 yıl önce kaçırdığını ve bu nedenle işsiz kalınca 4 çocuğuna bakamadığını anlatan Ahmet Samancı\'nın isteklerini dinledi. Kendisine yardım yapılması için Vali Mustafa Yaman\'a talimat veren Bakan Albayrak, Erdoğan\'ın ve Ak Parti\'nin kazanması halinde bölgedeki değişime herkesin şahit olacağını söyledi.

AK Parti\'nin kazanması ile bölgeye yatırım geleceğini anlatan Bakan Albayrak, \"Bu bölgede iş istemeyenler, yol istemeyenler olabilir. Ancak, AK Parti yatırım da istiyor, yol da istiyor. 24 Haziran\'dan sonra Erdoğan\'ın kazanması ile bölgede yatırım da olacak istihdam da olacak. Hep birlikte destek verelim ki bunları birlikte gerçekleştirelim\"dedi.

\'MARDİN ÇOK İYİ BİR MESAFE KATETTİ\'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak konuşmasını daha sonra şöyle sürdürdü:

\"Hakikaten, elhamdülillah bugün Mardin’i çok huzurlu, mutlu, hava da gerçi bugün ayrı güzel, çok sıcak yapmamış bu sene ama hakikatten güneşin de bastırmasıyla çok güzel bir hava bulduk. Huzurun, kardeşliğin, barışın yavaş yavaş tesisi. Özellikle güvenlik anlamındaki sürecin de tesisiyle çok şükürler olsun güzel bulduk Mardin’i. Tabii Türkiye çok tarihi günlerden geçiyor, bölge ve dünya tarihi günlerden geçiyor. Bu sürecin en önemli noktası da 24 Haziran. Tabii 24 Haziran’a giderken ülkemizin, toplumumuzun dört bir yanından bu sürecin nasıl okunduğunu, yerinde müşahede edip insanımıza dokunarak bu süreci inşallah yönetmeye gayret ediyoruz. Bugün, Mardin ülkemizin, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Özellikle son 2 yılda artan bu hareketlilik huzur ortamıyla, turizm açısından, ekonomik canlanma açısından çok iyi bir mesafe kat etmiştir. Demin gördüğünüz dünyanın dört bir tarafından turistlerle karşılaştık, muhabbet ettik. Özellikle son 2 yılda yapılan yoğun yatırımlarla tesis edilen ortamla birlikte, bu canlanmayı görüyoruz. Tabi esnafımızla da bu iletişimdeyiz ama ben onlara da bunları söyledim, bu daha başlangıç. Geçen yıl bu yıldan, önümüzdeki yıl da bu yıl itibariyle çok daha iyi bir yılın olacağı bir süreç her geçen gün. Ve bu sürecin miladı da inşallah 24 Haziran ve sonrası olacak. 24 Haziran\'dan sonra sadece güvenlik anlamında değil, sadece barış, huzur anlamında değil, ekonomi, istihdam, yatırım anlamında da bu bölge Mardin başta olmak üzere, Diyarbakır, Siirt, Van, Hakkari, Şırnak tüm bu coğrafyamız, dünyanın en güzel beldeleri burada, yöreleri burada, şehirleri merkezleri burada, Allah’ın izniyle çok daha güzel ve umutlu günlerin geldiği bir döneme şahitlik edeceğiz. Cenabı Allah ülkemizin birliğini ve beraberliğini daim kılsın, hep niyetimiz, duamız bu istikamette çalışmalarımız. Bugün Mardin\'de hem cumhurbaşkanımızın selamını iletmek için geldiğimiz vatandaşlarımıza selamlaşacağız, hem de onların selamlarını alıp dualarını alıp inşallah döneceğiz.\"

Bakan Albayrak daha sonra Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen ve basına kapalı yapılan Gençlik Buluşması programında gençlerle bir araya geldi. Sivil toplum örgütleri temsilcileriyle de iftarda programında bir araya gelecek olan Bakan Albayrak, Valilik ve belediye ziyaretinden sonra kentten ayrılacak.



FOTOĞRAFLI

