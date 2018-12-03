Bakan Albayrak: Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını göstermektedir

ANKARA,(DHA) - BAKAN Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon oranları ile ilgili açıklama yaptı. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enflasyonun kasım ayında önceki aya göre yüzde 1,44 düştüğünü anımsatan Albayrak, \"Çekirdek enflasyon yüzde 24.34\'ten yüzde 20.72\'ye geriledi. Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir\" açıklamasında bulundu.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Kasım ayı enflasyon rakamlarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile değerlendirdi. Açıklamasında dengeleme sürecinin Aralıkta da devam edeceğini belirten Albayrak şu ifadeleri kullandı, \"Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım\'da bir önceki aya göre yüzde 1,44 düştü. Üretici Fiyatlarında da yüzde 2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yüzde 24.34\'ten yüzde 20.72\'ye geriledi. Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir. Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur. Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır. Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz. Dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da gösterecek. YEP’teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz. 2019’da, özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağladığı güçlü koordinasyon ile, tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız.\"