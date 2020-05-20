Bakan Albayrak açıkladı: 1 Milyon Yazılımcı projesine katılanlara her ay 6 GB’lik ek internet

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Twitter hesabından görüntülü mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadelenin işaret fişeğini yakışının 101’inci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, 19 Mayıs’ın Türk milletinin iradesine, özgürlüğüne ve vatanına el uzatanlara karşı verdiği tarihi cevabın, tarihi mücadelenin ilk günü olduğunu vurguladı.

Gençlerin bu ruhu, inancı, özgürlük ateşini daima canlı tutacak olan kişiler olduğunu ifade eden Bakan Albayrak, “Özellikle Koronavirüs sonrası tüketim alışkanlıkların, küresel ticaret ve ekonomideki genel kabullerin değiştiği bir dünya sürecine giriyoruz. Güçlü ekonomik alt yapımız, küresel gelişmelere hızla adapte olabilen iş dünyamızla, her şeyden önemlisi genç eğitimli insan kaynağımızla COVID-19 sonrası yıldızı parlayan ülkelerin başında olacağız.

Yeni döneme en hazır şekilde girmek için iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sizler için gelişim ve kariyer imkanı sağlayacak ‘1 Milyon Yazılımcı’ projemizi hayata geçirdik. Şu ana kadar 440 bin 427 adet arkadaşımız aktif olarak bu platformu kullanıyor. 234 bin 800 arkadaşımızsa eğitimler sonrası istihdam imkânlarından yararlanmak için bilgilerini doldurdu” dedi.

6 GB internet

Bu platformdan yararlanacak olan gençlere 3 küçük müjde vermek istediğini ifade eden Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

“İlki, ‘1 Milyon Yazılımcı’ projemize katılan, portalımızdan eğitim alan her bir kullanıcımıza her ay 6 GB’lik bir ek internet kotasını vereceğiz. Bir diğer e-devlet şifresi edinemeyen, yahut 15 yaşından küçük olduğu için platformu kullanamayan gençlerimiz için yeni bir giriş ekranı geliştirdik. Sonuncusu ise özellikle eğitimler esnasında kafanıza takılan soruları sormanız ve tecrübelerinden yararlanmak için öğretmenlerimizle canlı oturumlar başlatıyoruz. Evet işte bunun yanında çok yakın zamanda gençlerimize dünya ile rekabetimizi güçlendirecek katma değerli ve ihracata dayalı üretim hedeflerimize katkı sunacak yeni projelerimizi yakın dönemde açıklayacağız. Ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye idealine kavuşturacak olan siz gençlerimizsiniz."