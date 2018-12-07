Bakan Albayrak: Acı bir reçete varsa bunu hep beraber üstleneceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, faizlerin önümüzdeki aylarda gerileme görüleceğini söyledi. Bakan Albayrak'ın AKP'li milletvekillerinin kendisine yaptığı taleplerle ilgili de “Acı bir reçete varsa bunu hep beraber üstleneceğiz. Ben kendi bakanlığımda gerekli adımları atıyorum” diye konuştu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AKP'li bazı milletvekilleri ile bir araya gelerek ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Albayrak, yaşanan ekonomik sorunun büyük bölümünün atlatıldığını, Türkiye’nin yapısal önlemleri aldığını ve önümüzdeki dönemin daha iyi olacağını vurgulayarak, “Bundan sonra ekonomimize gelecek saldırılara karşı da gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Faizlerde önümüzdeki aylarda gerileme göreceksiniz" dedi.

Vekillerin kendilerine yaptığı taleplere ilişkin konuşan Albayrak, şunları söyledi: “Milletvekilleri bize taleplerle geliyor. Örneğin, ‘Yolumuz yarım kaldı’ gibi. Ben maliye bakanı olarak bütçeyi ilgili bakanlıklara veriyorum. Bunun nasıl kullanılacağı artık onların inisiyatifinde. Öncelikleri onlar belirliyor ama bakıyorsunuz, ‘Maliye bakanlığı ödenek vermiyor’ deniliyor. Burada bizim bakanlığın yapacağı bir şey yok. Onlardan isteyin. İlgili bakanlık, başka şeylerden kısarak, eksikleri tamamlasın. Verimli şekilde kullansın bütçesini. Kötü adam ben oluyorum. Acı bir reçete varsa bunu hep beraber üstleneceğiz."

Bakanlığındaki personelin yurt dışı görevlendirmelerine sınırlama getirdiğini söyleyen Albayrak, "Bunu tüm bakanlıklar yapmalı. Yurt dışında bir toplantı oluyor bakanlık adına 10 kişi gidiyor, binlerce liraya mal oyuyor. Halbuki, bizim dış temsilciliklerimizde hemen hemen tüm bakanlıklarla ilgili ataşelikler var zaten. İş onlarla yürütülebilir.” diye konuştu.

Albayrak, gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenleme bulunmadığını kaydetti. Albayrak, "3600 ek gösterge konusunda sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz, tartışıyoruz" dedi.